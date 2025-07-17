FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekli maaşları ile ilgili Yargıtay’dan önemli karar! Kredi çeken emeklileri yakından ilgilendiriyor…

Emekli maaşları hakkında Yargıtay’dan milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir haber geldi. Emeklilerin maaşlarına haciz ve bloke işlemi yapılamıyordu. Yargıtay'ın son içtihat birleştirmesiyle birlikte emeklilerin maaşlarına artık bloke konabilecek. Bundan sonraki süreçte emeklinin de rızasının olması halinde bankalar emeklilerin maaşlarına bloke koyma yetkisine sahip olacak. İşte detaylar…

Emekli maaşları ile ilgili Yargıtay’dan önemli karar! Kredi çeken emeklileri yakından ilgilendiriyor…

Emeklilerin kullandıkları tüketici kredileri nedeniyle bankalar emekli maaşına haciz uygulayamıyor ve maaşa haciz koyamıyordu. Bazı bankalar bu işlemleri gerçekleştirse de bankaya yapılan itirazlar sonucunda bloke ve haciz işlemi ortadan kaldırılıyordu.

Yargıtay ise bu duruma ilişkin farklı pencerelerden bakış açısı getirerek içtihatları birleştirme kararı aldı.

Alınan karara göre tüketici kredisi nedeniyle verilen hapis, takas, mahsup ve benzeri onay ve nza talimatları nedeniyle bankanın emekli maaşına doğrudan bloke koymasının mümkün olduğu kararlaştırıldı.

Bundan sonraki süreçte emeklinin de rızasının olması halinde bankalar emeklilerin maaşlarına bloke koyma yetkisine sahip olacak.

KREDİ ÇEKERKEN DİKKAT EDİN!

NTV’de yer alan habere göre; Emekliler kredi kullanırken imzalayacakları ya da onaylayacaklar her sözleşme maddesini dikkatle okuyup onay ve rıza vermemesi gerekecek. Bu durumu da bankanın kabul edip etmeyeceği bilinmese de sözleşmeler toplu halde olduğu için emekli kişinin de paraya ihtiyacı olduğundan dolayı sözleşmeyi imzalaması gerekebilir.

Emekli maaşları ile ilgili Yargıtay’dan önemli karar! Kredi çeken emeklileri yakından ilgilendiriyor… 1

ANAYASA ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Anayasanın temel hak ve ödevler kısmında yer alan "Çalışma ve sözleşme hürriyeti" başlıklı 48'inci maddesinin ilk cümlesi "Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir." şeklinde yer alıyor. Buna dayanarak Yargıtay yapılacak sözleşme nedeniyle verilecek rızalar ve onaylarla birlikte emekli maaşlarına bloke konabileceğine hükmetti.

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU'NDA FARKLI BELİRTİLİYOR

5510 sayılı kanunun 93'üncü maddesinde "Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88'inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez." şeklinde iken maddenin devamına 18.02.2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanun'un 32'inci maddesiyle "Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması hâlinde, icra müdürü tarafından reddedilir" olarak yer alıyor.

Emekli maaşları ile ilgili Yargıtay’dan önemli karar! Kredi çeken emeklileri yakından ilgilendiriyor… 2

MAAŞIN NE KADARINA EL KONACAK?

Emeklilerin kredi sözleşmesi gereğince rıza ve onayının bulunması halinde maaşının ne kadarına el konulacağına dair belirsizlik bulunuyor. Başka bir deyişle emekli kişi yüksek ödeme tutarına sahip kredi çektiğinde örnek vermek gerekirse maaşı 20 bin lira, kredi taksit ödemesi 23 bin liraysa maaşının tamamına mı yoksa 4'te 1'i kadarına mı bloke konulup konulmayacağı kararda belirtilmediği için bankalar ve emekliler arasında yeni ihtilaflar ortaya çıkabilir.

İTİRAZLARA RAĞMEN RESMİ GAZETE'DE YER ALDI

Bazı Yargıtay üyelerinin itirazlarına rağmen içtihat birleştirme oy çokluğuyla kabul edildi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emeklilikte yeni sistem sinyali! Konutta 'vade' formülü '30 - 40 - 50...'Emeklilikte yeni sistem sinyali! Konutta 'vade' formülü '30 - 40 - 50...'
BAE ve Türkiye arasında 7 anlaşmaBAE ve Türkiye arasında 7 anlaşma

Anahtar Kelimeler:
Haciz Yargıtay kredi emekli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Fidan önümüzdeki saatleri işaret etti! ABD'den açıklama geldi

Bakan Fidan önümüzdeki saatleri işaret etti! ABD'den açıklama geldi

Diyarbakır sokaklarında dikkat çeken MHP pankartları! Her yere asıldı: 'Her kelimesi bizim için talimat'

Diyarbakır sokaklarında dikkat çeken MHP pankartları! Her yere asıldı: 'Her kelimesi bizim için talimat'

Geçtiğimiz günlerde zamlanmıştı! Aynı sigara grubunun fiyatlarında artış

Geçtiğimiz günlerde zamlanmıştı! Aynı sigara grubunun fiyatlarında artış

Asgari ücret için 'Kaçınılmaz' diyerek canlı yayında tarih verdi!

Asgari ücret için 'Kaçınılmaz' diyerek canlı yayında tarih verdi!

Rekabet Kurulu duyurdu! Ünlü kozmetik markalarına soruşturma

Rekabet Kurulu duyurdu! Ünlü kozmetik markalarına soruşturma

Kamu işçisi zam bekliyordu! Hükümetin üçüncü zam teklifi ortaya çıktı

Kamu işçisi zam bekliyordu! Hükümetin üçüncü zam teklifi ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.