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Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekli zammı oranı...

21.05.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağ-Kur ve SSK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusu emekliler tarafından sıkça merak edilip araştırılan sorular arasından bulunuyor. Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zam oranını araştırmaya koyuldu. Peki en düşük emekli maaşı 2 bin 155 TL mi oluyor? Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekli zammı oranı...

Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekli zammı oranı...

Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zam oranını sorguluyor. SKK ve Bağ-Kur emeklileri maaş zam oranını araştırmaya koyuldu. Peki en düşük emekli maaşı 2 bin 155 TL mi oluyor? Emekli maaşları ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Her sene ilk 6 aylık dönem emekliler için zam oranının belli olduğu dönemler oluyor. Temmuz ayı ile beraber duyurulan emekli maaş zamları senenin ilk 6 ayına bağlı enflasyona göre belirlenmekte. Bu kapsamda milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak edip araştırırken; SSK ve Bağ-Kur emeklilik maaşlarına dair tahmini olan rakamlar ise Temmuz ayına doğru gidilirken yavaş yavaş kesinleşmeye başladı.

Şimdiye kadar 2021 senesinin ilk 4 ayı geride kalırken Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayının enflasyon oranları da belli oldu. Buna göre 2021’in ilk 4 ayında ortaya çıkmış olan enflasyon oranı % 5,45 şeklinde açıklandı. Beklenen zam miktarı anketi ise bu olasılıklar göz önünde bulundurularak % 7,66 olarak belirtildi.

Şimdiye dek 2021 yılının ilk 4 ayına göre yapılan enflasyon beklentiler ışığında uzmanlardan en düşük emekli maaşı beklentisi 2155 TL olarak belirtildi. 2021’in ilk 4 ayında ortaya çıkan enflasyon oranı net bir şekilde % 5,45 olarak açıklandı ve Merkez Bankası tarafından ekonomistlerle yapılmış olan anketler sonucunda Mayıs enflasyon beklentisi % 1,27 ve Haziran beklentisi ise % 0,82 olarak açıklandı. Senenin ilk 4 ayı ile beraber beklenen Mayıs ve Haziran enflasyon oran tahminleri baz alındığında ortaya çıkan enflasyon % 7,66 gibi bir orana tekabül ederken, bu bilgi ile beraber en düşük esnaf emeklisi maaşının ise 2155 TL olacağı tahmin edilmekte. Senenin ilk 6 aylık periyodunda ortaya çıkan enflasyon oranlarının belirlenmesi ile beraber 5 Temmuz tarihinde emeklilere gelecek olan maaş zammı da netlik kazanmış olacak.


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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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