Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekli zammı oranı...

Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zam oranını sorguluyor. SKK ve Bağ-Kur emeklileri maaş zam oranını araştırmaya koyuldu. Peki en düşük emekli maaşı 2 bin 155 TL mi oluyor? Emekli maaşları ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Her sene ilk 6 aylık dönem emekliler için zam oranının belli olduğu dönemler oluyor. Temmuz ayı ile beraber duyurulan emekli maaş zamları senenin ilk 6 ayına bağlı enflasyona göre belirlenmekte. Bu kapsamda milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak edip araştırırken; SSK ve Bağ-Kur emeklilik maaşlarına dair tahmini olan rakamlar ise Temmuz ayına doğru gidilirken yavaş yavaş kesinleşmeye başladı.

Şimdiye kadar 2021 senesinin ilk 4 ayı geride kalırken Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayının enflasyon oranları da belli oldu. Buna göre 2021’in ilk 4 ayında ortaya çıkmış olan enflasyon oranı % 5,45 şeklinde açıklandı. Beklenen zam miktarı anketi ise bu olasılıklar göz önünde bulundurularak % 7,66 olarak belirtildi.

Şimdiye dek 2021 yılının ilk 4 ayına göre yapılan enflasyon beklentiler ışığında uzmanlardan en düşük emekli maaşı beklentisi 2155 TL olarak belirtildi. 2021’in ilk 4 ayında ortaya çıkan enflasyon oranı net bir şekilde % 5,45 olarak açıklandı ve Merkez Bankası tarafından ekonomistlerle yapılmış olan anketler sonucunda Mayıs enflasyon beklentisi % 1,27 ve Haziran beklentisi ise % 0,82 olarak açıklandı. Senenin ilk 4 ayı ile beraber beklenen Mayıs ve Haziran enflasyon oran tahminleri baz alındığında ortaya çıkan enflasyon % 7,66 gibi bir orana tekabül ederken, bu bilgi ile beraber en düşük esnaf emeklisi maaşının ise 2155 TL olacağı tahmin edilmekte. Senenin ilk 6 aylık periyodunda ortaya çıkan enflasyon oranlarının belirlenmesi ile beraber 5 Temmuz tarihinde emeklilere gelecek olan maaş zammı da netlik kazanmış olacak.



