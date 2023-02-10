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Emekli maaşları ne zaman yatacak? Şubat ayı emekli maaşları hangi gün ödenecek? Bakanlık duyurdu!

10.02.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaş ödemeleri daha erken yapılacak. Deprem nedeniyle Türkiye genelinde memur maaşlarının erken ödenmesine karar verilmişti. Aynı açıklama bu defa emekli aylıkları için yapıldı. Peki emekli maaşları ne zaman yatacak? Şubat emekli maaşları hangi gün ödenecek? İşte detaylar...

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Şubat ayı emekli maaşları hangi gün ödenecek? Bakanlık duyurdu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin maaş ödemelerinin daha erken bir tarihe alındığını açıkladı. Peki emekli maaşları ne zaman yatacak? Şubat emekli maaşları hangi gün ödenecek? Bakanlık, yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4a (SSK) ve 4b (BAĞ-KUR) aylıklarını daha erken bir günde ödeyeceklerini açıkladı. İşte detaylar...

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Şubat ayı emekli maaşları hangi gün ödenecek? Bakanlık duyurdu!

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye" açıklamasında bulundu.

Ödemeler 14, 15, 16 ve 17 Şubat tarihlerinde yapılacak.

SSK'lıların 17-26 Şubat tarihinde alacakları aylıkları 14-15-16 Şubat 2023 tarihinde,

Bağ-Kurluların 25-28 Şubat tarihinde alacakları maaşları 16-17 Şubat tarihinde ödenecek.

SSK ödemeleri tarihleri

SSK aylıklarından 17-18-19-20 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta,
21-22-23-24 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta,
25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta,

Bağ-Kur ödemeleri tarihleri

Bağ-Kur aylıklarında 25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta,
27-28 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta maaşlarını alacak.

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Şubat ayı emekli maaşları hangi gün ödenecek? Bakanlık duyurdu!

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