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Emekli maaşları ve emeklilik sistemi için açıklama: Sosyal Güvenlik sisteminde değişiklik yok! Tamamlayıcı uygulamalar eklenecek

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
12.09.2024 13:32
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal güvenlik sisteminde değişiklik olmayacağını, bunun yerine tamamlayıcı adımlar atılacağını belirtti. Emeklilere yapılan zamların enflasyonun iki katı olduğunu vurgulayan Yılmaz, enflasyon mesajı da verdi.

Emekli maaşları ve emeklilik sistemi için açıklama: Sosyal Güvenlik sisteminde değişiklik yok! Tamamlayıcı uygulamalar eklenecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik gidişatına dair değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz herkesin merak ettiği emeklilik sisteminde değişiklik yapılıp yapılmayacağı konusuna da değindi.

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SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Sosyal güvenlik sisteminde bir değişiklik yapılmayacağını, bunun yerine tamamlayıcı adımlar atılacağını belirten Yılmaz, emeklilere yapılan zamların enflasyon beklentisinin iki katı kadar olduğunu vurguladı ve, "Emeklilerimize yüzde 41,5 enflasyon beklediğimiz bir yılda bunun 2 katı kadar artış sağladık. İmkanlar oluştukça yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Yılmaz, son günlerde enflasyon ve büyümeye yönelik gündeme dair, bir çelişki olmadığını belirttiği değerlendirmelerinde, “Türkiye bir taraftan enflasyonu kademeli bir şekilde düşürürken diğer taraftan belli düzeyde bir büyümeyi sürdürmeyi başarıyor” dedi.

TÜRK LİRASI (246)

SOSYAL REFAHI ARTIRMA ÇALABALARI SÜRECEK!

Yılmaz, ekonomiye dair yaptığı açıklamalarda enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmeyi ve büyümeyi sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti. Ekonomide belirsizliğin en büyük tehdit olduğunu vurgulayan Yılmaz, tüketim yerine üretim odaklı büyümeye odaklandıklarını söyledi. Ayrıca, deprem sonrası yaraların sarılmasının öncelikli olduğunu ve sosyal refahı artırma çabalarının süreceğini ekledi. Yatırımcıları teşvik etmeyi amaçlayan politikalarla, Türkiye'nin ekonomik yapısını güçlendirme hedeflerinin devam ettiğini ifade etti.

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