Emekli maaşları yattı mı? Şubat ayı emekli maaşları ne zaman ödenecek? SSK, Bağ-Kur, 4a, 4b...

Emekli maaşları şubat ayında hesaplara daha erken yatıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir" açıklamasını yaptı. Peki emekli maaşları yattı mı? Şubat ayı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Ödemeler farklı günlerde gerçekleştiriliyor. İşte ayrıntılar...

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

4/a (SSK) sigortalıları ve hak sahiplerinin 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında alacakları gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023

4/b (BAĞ-KUR) sigortalılar ve hak sahiplerinin 25-28 Şubat 2023 tarihleri arasında alacakları gelir ve aylıklar 16-17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek.

SSK aylıklarından;

17,18,19,20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat

-21,22,23,24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat

-25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat’ta

BAĞ-KUR aylıklarından;

-25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat

-27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 17 Şubat’ta ödenecektir.

