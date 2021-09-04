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Emekli maaşlarına ek gösterge ayarı! 1000 TL ödenecek...

04.09.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli memur ve memurların ilgiyle beklediği 3600 ek gösterge yakından takip ediliyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ek gösterge yalnızca memurlar için değil, 2.4 milyon memur emeklisi tarafından da takip ediliyor. Yapılacak olan düzenlemeler ile emekli aylıklarına bin lira seviyesinde bir yansıma gerçekleşmiş olacak. İşte o artış ve ayrıntılar...

Emekli maaşlarına ek gösterge ayarı! 1000 TL ödenecek...

3600 ek gösterge ile ilgili haberler merakla takip ediliyor. 2.4 milyon memur emeklisini de ilgilendiren bu düzenleme sonrası emekli aylıklarında bin lira seviyesinde bir artış gerçekleşecek. Göstergenin hangi meslek gruplarını etkileyeceği de merak ediliyor.

EK GÖSTERGE SONRASI 1000 TL SEVİYESİNDE ARTIŞ!

Memurlar ile birlikte milyonlarca memur emeklisi de 3600 ek gösterge heyecanı yaşıyor. 2022 yılında hayata geçirilmesi beklenmekte olan düzenleme, memurların maaş ve ikramiyelerinin yanında emekli aylıklarına da yansıyacak. Gösterge artışı sadece memurlar için değil, 2.4 milyon memur emeklisi için de bekleniyor.

Yapılacak düzenleme sonrası emekli aylıklarında bin lira seviyesinde bir artış sağlanacak.

MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

Merakla beklenen ek göstergelerin yükseltilmesi daha önce öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 meslek grubu için de gündeme gelmişti. Şu anda 4 senelik üniversite mezunu öğretmenler ve polisler ile 4 senelik dini yükseköğrenim mezunu imam-hatipler 3000 ek göstergeye tabi durumda. 3600 ek gösterge hayata geçmiş olduğunda 30 senelik hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 senelik dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığı 943 lira artmış olacak. Hemşireler ve diğer imam-hatiplerin emekli aylığı bin 63 lira artış yaşayacak, öğretmen ve polisler ile eşitlenmiş olacak.

Konuyla ilgili Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, yakın süreçte memurlarla toplu sözleşme yaptıklarını anımsatarak, "Çok önemli bir kararı, memurlarla yaptığımız sözleşmeyle belirledik, sözleşme tutanağına geçirdik. Nedir o? 3600 ek gösterge sorunu. Bu sözleşme döneminde 3600'ü, bütün memurlar için ciddi bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Sözleşmemizle kayıt altına alındı. Çalışma programını hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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