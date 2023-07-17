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Emekli, memur maaş farkı ne zaman yatacak? Seyyanen zam ve maaş farkı ödeme tarihi belli oldu mu? İşte maaş farkları ödeme takvimi

17.07.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli ve memur maaşı zam farkları ödeme takvimi merak ediliyordu. Seyyanen zam ve maaş farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağı hakkında araştırmalar hız kazandı. Temmuz zammı sonrası ilk ödeme memur maaşları oldu. Bugün de yüzde 25 zamlı SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Bu kapsamda Seyyanen zam ve maaş farkı ödemelerinin ne zaman yatırılacağına dair açıklamalar takip edilmeye başlandı. Temmuz 2023 maaş farkı ve seyyanen zam ödeme takvimi açıklandı. İşte tüm det

Emekli, memur maaş farkı ne zaman yatacak? Seyyanen zam ve maaş farkı ödeme tarihi belli oldu mu? İşte maaş farkları ödeme takvimi

Memur ve emekli memur maaş farkı ödemeleri için gözler son dakika açıklamalarına çevrildi. Yaklaşık 16 milyon emekli ve 4 milyon kamu çalışanı için zamlı maaşlar hesaplara aktarılmaya başlandı. Temmuz ayından geçerli olacak olan yeni artışlarda farklar da ödenmeye başlanacak. Peki, Emekli, memur maaş farkı ne zaman yatacak? Seyyanen zam ve maaş farkı ödeme tarihi belli oldu mu? İşte Temmuz ayı maaş farkları ödeme takvimi...

EMEKLİ, MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Hem memur emeklilerine zam farkları hem de memurlar için seyyanen zam artışları bu ay içerisinde ödenmiş olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise maaş günlerinde yüzde 25 arttırılarak aylıklarını hesaplarında görebilecekler.

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SEYYANEN ZAM NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar 15 Temmuz'da aldıkları maaşlarında yüzde 17,55'lik enflasyon artışını gördüler. Bu artış 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olduğu için 14 günlük fark da alacaklar.

Ancak 8.077 TL'lik seyyanen artış kanunun yayımından sonra yürürlüğe girdiği için 15 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Bu yüzden 8.077 TL'lik seyyanen artışla ilgili bir fark oluşmadığından ilave ödeme olmayacak.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; seyyanen zam ödemelerinin 24-28 Temmuz arasında yapılması bekleniyor. Memur emeklileri ise yüzde 25'lik zam farklarını yine bu ay içinde alacaklar.

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MEMUR EMEKLİSİ ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Temmuz maaşları ise Kurban Bayramı öncesinde ödenmişti. Bu yüzden Emekli memurlar zam olmadan maaşlarını almışlardı. Şimdi yüzde 25 artıştan kaynaklı farklar da memur emeklilerine ödenecek. Bu ödemelerinden de 24-28 Temmuz haftası içinde yapılması bekleniyor.

SSK emeklileri ise 17 Temmuz'dan itibaren zamlı olarak maaşlarını almaya başladılar. Ayın 25'ine kadar tüm SSK emeklileri aylıklarını yüzde 25 artmış olarak alacak. SSK emeklilerine tahsis numarasına göre maaşlar 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar ayın 21'inde yatacak.

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ZAMLI SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

İşte SSK emekli maaşları için ödeme takvimi...

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşı ödemesi yapılacak.

Net maaşa yapılacak yüzde 25 artıştan sonra tüm emeklilerde olduğu gibi SSK emeklilerine de yüzde 4 ek ödeme yapılacak.

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BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bağkur emeklileri ise temmuz ayının 25'i ile 28'i arasında maaş günlerinden yeni aylıklarını yüozde 25 zamlı olarak alacaklar.

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

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EYYANEN ZAM NE DEMEK?

Arapça kökenli bir terim olan seyyanen,'eşit miktarda'anlamını taşımaktadır. Kamu çalışanları farklı dönemlerde yüzdesel zam yerine seyyanen zam alabiliyor.Seyyanen zam, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için yapılmaktadır.

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Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir.Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır.

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Seyyanen zam ve maaş farkı ödemesi 24-28 Temmuz’daSeyyanen zam ve maaş farkı ödemesi 24-28 Temmuz’da
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