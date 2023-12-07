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EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI: 5 aylık enflasyon farkı ile SSK, Bağ-Kur, memur emekli zammı ne kadar, maaş kaç TL olacak?

07.12.2023 09:09 | Son Güncelleme:
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5 aylık enflasyon oranı TÜİK tarafından yayımlanan verilerin ardından belli oldu. Kasım ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 61.9 olarak açıklandı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre 5 aylık enflasyon yüzde 33.65 olarak gerçekleşti. Verilerin duyurulmasının ardından emekli zammı tahminleri vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ile SSK, Bağ-Kur, memur emekli zammı ne kadar? Enflasyon farkı ile emekli memur maaşı kaç TL olacak?

EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI: 5 aylık enflasyon farkı ile SSK, Bağ-Kur, memur emekli zammı ne kadar, maaş kaç TL olacak?

5 aylık enflasyon oranının açıklanmasının ardından memur emeklisinin ne kadar alacağı merak konusu oldu. Emekliler 6 ayda bir enflasyon farkına göre zam alıyor. 2023'ün ikinci yarısı sona ererken arama motorlarında yapılan sorgulamalar da hız kazandı. SSK, Bağ-Kur emeklileri Ocak 2024 itibarıyla yeni maaşlarını alacaklar. Birçok kişi "5 aylık enflasyon farkı ile SSK, Bağ-Kur, memur emekli zammı ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 5 aylık enflasyon oranı ile emekli memur maaşı ile ilgili detaylar...

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EMEKLİ ZAMMI 2024 NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Emekli maaşı da dahil olmak üzere maaş zamlarına dair Kabine toplantısı sonrası açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

''Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanların kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. 11 Aralık'ta asgari ücret toplantıları başlıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle süreç yönetilecek.''

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Kasım enflasyonunun açıklanmasıyla 5 aylık verilerle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 33, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 44 oldu.

Memur ve memur emeklileri için kesin zam Aralık ayı enflasyon verilerinin yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

En düşük emekli maaşı ile refah payı için yapılan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak ve Türkiye Büyük Milet Meclisi süreci başlayacak. Emekli maaş zam oranları enflasyon oranında artacak.

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4 aylık enflasyona göre SGK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarında yüzde 29.41 artış olacak.

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10 BİN TL'Yİ GEÇECEK

Bu durumda en düşük emekli maaşı 10 bin TL'yi geçecek.

2024 Ocak ayında emekli maaşı zammı için iki önemli adım atılması bekleniyor. Yeni Asır'da yer alan habere göre, OVP'nin mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi sonrası emekliye zam düzenlemesi öncelikli gündem halini aldı. Aralık 2022'de 3 bin 500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5 bin 500 TL ardından Nisan 2023'te 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. Bu 6 aylık dilimde toplam artış yüzde 114'ü aştı. Uzlaşma usulü tutar belirlenecek.

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı şu an için 22 bin TL.

22 bin TL üzerinden yüzde 50’ye yakın bir artış yapılması bekleniyor.

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Birim: TL 2023 Temmuz maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayı maaşı
Hizmetli 15/1 20.377 29.899
Memur 12/1 21.278 31.221
Memur 9/1 21.310 31.269
Teknisyen 9/1 21.916 32.157
Öğretmen 8/1 23.378 34.303
İmam - Hatip 8/1 23.103 33.899
Şef 4/1 22.758 33.393
Polis 8/1 28.620 41.994
Hemşire 8/1 25.088 36.811
Müdür 4/1 27.326 40.096
Mühendis 8/1 28.578 41.932
İlçe Müdürü 4/1 30.977 45.452
Daire Başkanı 47.469 69.651
Genel Müdür 61.619 90.413
(*) En düşük memur maaşı (Aile yardımı dahil) 22.017 32.306
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