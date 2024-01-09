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Emekli Memur-Sen'den "seyyanen ödeme" talebi: "Sesimizi meydanlarda yükseltmek için hala genciz"

09.01.2024 14:16 | Son Güncelleme:
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TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu açıklamasının ardından memur ve emeklilerin zam oranları da belli oldu. Emekli Memur-Sen seyyanen zam talebinde bulundu.

Emekli Memur-Sen'den "seyyanen ödeme" talebi: "Sesimizi meydanlarda yükseltmek için hala genciz"

TÜİK, 3 Ocak'ta milyonların zam oranın belirlenmesinde referans alınan aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Yeni yılda Memurlar ve memur emeklileri yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57 zam alacak. Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, kamu görevlilerine yapılan seyyanen ödemenin emeklilere de yansıtılmasını istedi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Emekli Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Küçükkösen, emeklilerin mevcut aylıklarla hayatını idame ettirecek seviyede olmadığını belirtti. "Emekli olabiliriz ama sesimizi meydanlarda yükseltmek için hala genciz." ifadesini kullanan Küçükkösen, "Emeklileri, yaşlı olarak gören bakış açısına karşı, tecrübeli, kararlı ve hürmet görmeyi hak eden gerçeğini yansıtmak için buradayız." dedi.


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