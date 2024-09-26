Emekli, memur ve asgari ücret zammında istenmeyen tablo! SGK Uzmanı Özgür Erdursun kalem kalem rakamları ortaya döktü: 7 oranlı zam senaryosu

En düşük emekli maaşı, memur zammı, asgari ücret… Milyonlarca kişi Ocak zammı için hesap makinelerini şimdiden devreye soktu. Temmuz 2024 memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil Temmuz ayında yüzde 19,31 olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı da yüzde 24,71 olarak açıklanmıştı. En düşük emekli maaşı 12.500 liraya çıkmıştı. Peki Ocak 2025 zamları ne olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun merak edilen o sorulara yanıt verdi.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİSİ VE MEMURLAR! İŞTE BEKLENEN ZAM ORANI

Uzman isim Ocak ayında memur maaş zammının ve memur emekli maaşlarının yüzde 10 seviyesinde artacağına dikket çekti. 2025 SSK, Bağ-Kur emekli zammı oranını ise yüzde 15’ler seviyesinde açıkladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur’da en düşük emekli maaşı için de hesap yapan uzman isim rakamın 15 bin TL’yi bulabileceğini kaydetti. Yüzde 25’lik zam senaryosunda rakamın 15.625 TL, ve yüzde 30’luk artış senaryosunda ise 16.250 TL’yi bulabileceğini dile getirdi. Ancak Erdursun en kuvvetli ihtimalin 15 bin TL olduğunu ifade etti.

ASGARİ ÜCRETTE 7 ORANLI ZAM SENARYOLARI

Uzman isim memur ve emeklilerin yanında milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği asgari ücret zammı için de kalem kalem rakamları ortaya döktü. Genel beklentinin yüzde 20-25 civarında olduğunu vurgulayan uzman isim şu tabloyu paylaştı:

• Şu an 17.002 TL olan asgari ücretin yüzde 20 artması durumunda rakamın 20.402 TL’ye,

• Yüzde 25 artması durumunda 21.252 TL’ye,

• Yüzde 30 artması durumunda 22.102 TL’ye,

• Yüzde 35 artması durumunda ise 22.952 TL’ye,

• Yüzde 40 artması durumunda 23.802 TL’ye,

• Yüzde 45 artması durumunda 24.652 TL’ye,

• Yüzde 50 artması durumunda ise 25.503 TL’ye ulaşmasını bekliyor.