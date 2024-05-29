EMEKLİ MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: İpucunu Merkez Bankası verdi: Emeklisine ayrı memuruna ayrı hesap! 5 aylık enflasyon farkı ne olacak?

Son dakika: Temmuz zammı için geri sayım başladı. Kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ile memur maaşları 6 aylık enflasyon rakamları ile değişecek. Yılda iki kez 6 aylık enflasyon oranında artan maaşlar son dönemde refah artışları ve seyyanen zamlarla daha da yukarı çıkıyor. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da alıyor. Peki emekliye zam ne kadar olacak? Memur ne kadar enflasyon farkı alacak? İşte detaylar...

MYNET FİNANS

ZAMDA 4 AYLIK KESİNLEŞEN RAKAMLAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon Ocak'ta yüzde 6,70, Şubat’ta yüzde 4,53, Mart ayında yüzde 3,16 ve Nisan ayında da yüzde 3,18 olarak açıklandı. Böylede 4 aylık rakamlar kesinleşti.

• 4 aylık enflasyon: Yüzde 18,72

• 4 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 18,72

• 4 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 3,23

• 4 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

• 4 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 13,56

HESAP MAKİNELERİNİN MESAİSİ BAŞLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde emekliye de memura da ipucu olacak rakamlara yer verildi. Buna göre Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 3,04, Haziran ayı enflasyonunun ise yüzde 2,56 olması bekleniyor.

5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI NE OLACAK?

• 5 aylık enflasyon: Yüzde 22,33

• 5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22,33

• 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 6,38

• 5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

• 5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17,02

SSK, BAĞ-KUR, MEMUR EMEKLİSİ İLE MEMURUN MAAŞINDA 6 AYLIK ZAM BEKLENTİSİ

• 6 aylık enflasyon: Yüzde 25,46

• 6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,46

• 6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 9,10

• 6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

• 6 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 20,02

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Tüm rakamlara bakıldığında 32.860 TL olan en düşük memur maaşı;

• 4 aylık kesinleşen (Yüzde 13,56): 37.315 TL

• 5 aylık beklenen artış (Yüzde 17,02): 38.452 TL

• 6 aylık beklenen artış (Yüzde 20,02): 39.438 TL olacak.

Ortalama memur maaşları Temmuz'da 44.000 – 44.500 TL seviyesine yükselecek. Bekar bir memurun şu an aldığı 30.372 liralık maaşı da 6 ayın sonunda 36.452 lira olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI

Şu anda en düşük memur emeklisi maaşı da 14.740 TL olarak yatırılıyor.

• 4 aylık kesinleşen (Yüzde 13,56): 16.738 TL

• 5 aylık beklenen artış (Yüzde 17,02): 17.248 TL

• 6 aylık beklenen artış (Yüzde 20,02): 17.690 TL olacak.

BAĞ-KUR VE SSK EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 2 FORMÜL

6 aylık artışın oranının yüzde 25,46 olması beklenen emekli kök maaş zammı için refah payı gündeme gelecek. Ancak bu yıl refah payının daha düşük tutulması bekleniyor. 10 bin lira olan en düşük emekli maaşının artırılması konusunda ise 2 formül öne çıkıyor. Bunlardan ilki 6 aylık enflasyon oranında artış. İkincisi ise yıllık enflasyon oranında zam. Tüm bunlar göz önüne alındığında en düşük emekli kök maaş rakamının 12.500 ile 15.000 lira arasında bir rakamda belirlenebileceği hesaplanıyor.

İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞI TAHMİNİ (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 20,02)

• ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üni. Mezunu) 1/4 - 48.414 - 58.106

• MEMUR- (Üni. Mezunu) 9/1 - 34.217 - 41.067

• UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 - 44.066 - 52.888

• ÖĞRETMEN 1/4 - 39.763 - 47.723

• BAŞKOMİSER 1/3 - 48.675 - 58.419

• POLİS MEMURU 8/1 - 44.047 - 52.865

• UZMAN DOKTOR 1/4 - 55.464 - 66.567

• HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1 - 39.444 - 47.340

• MÜHENDİS 1/4 - 49.415 - 59.307

• TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 - 35.111 - 42.140

• PROFESÖR 1/4 - 71.806 - 86.181

• ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 47.387 - 56.873

• VAİZ 1/4 - 41.205 - 49.454

• AVUKAT 1/4 - 47.087 - 56.513

MEMUR EMEKLİ MAAŞ TAHMİNİ (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 20,02)

• MÜSTEŞAR 1/1 53.597 TL - 64.316 TL

• GENEL MÜDÜR 1/1 47.438 TL - 56.926 TL

• ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 18.616 TL - 22.339 TL

• MEMUR (LİSANS) 4/1 14.574 TL - 17.489 TL

• ÖĞRETMEN 1/4 22.076 TL - 26.491 TL

• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 31.254 TL - 37.505 TL

• BAŞKOMİSER 1/4 22.076 TL - 26.491 TL

• POLİS MEMURU 1/4 22.076 TL - 26.491 TL

• HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 22.076 TL - 26.491 TL

• MÜHENDİS 1/4 22.104 TL - 26.525 TL

• TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 15.870 TL - 19.044 TL

• PRATİSYEN HEKİM 1/4 32.626 TL - 39.151 TL

• PROFESÖR 1/4 38.324 TL - 45.989 TL

• İMAM HATİP 22.076 TL - 26.491 TL

• AVUKAT 1/4 22.076 TL - 26.491 TL







