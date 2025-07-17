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Emekli olacakları uyardı! Geç kalanlar yüzde 30 daha az maaş almıştı, 2025 yılında dilekçesini vermeyenlerin kaybını açıkladı

Emeklilik maaşı hesaplanırken yılık enflasyon ve büyüme oranları gibi katsayıları da dahil ediliyor. Emeklilik için başvuruda bulunacaklar için yıl sonu enflasyonu büyük bir önem taşıyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik başvurusunu 2026 yılına bırakanlara seslenerek, kayıplarının yüzde 5 ile yüzde 10 arasında olabileceğini kaydetti.

Emekli olacakları uyardı! Geç kalanlar yüzde 30 daha az maaş almıştı, 2025 yılında dilekçesini vermeyenlerin kaybını açıkladı
Ezgi Sivritepe

Geçtiğimiz yıl emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenler yüzde 32 daha maaş almışlardı. 2024 yılında emeklilik başvurusu yapanların daha fazla maaş almalarının nedeni ilse 2023 yılındaki yıl sonu enflasyonuna göre katsayı hesaplamasının yapılmasıydı.

Emekli olacakları uyardı! Geç kalanlar yüzde 30 daha az maaş almıştı, 2025 yılında dilekçesini vermeyenlerin kaybını açıkladı 1

YÜZDE 10 KAYIP

Emekli olacakları uyardı! Geç kalanlar yüzde 30 daha az maaş almıştı, 2025 yılında dilekçesini vermeyenlerin kaybını açıkladı 2

Geçtiğimiz yıl daha fazla maaş almak için emeklilik başvurusunda bir artış olduğu gözlenmişti. Bu yıl ise emeklilik dilekçesi teslim tarihine dikkat çeken SGK Uzmanı Özgür Erdursun önemli uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Erdursun, kaybın yüzde 10'u bulabileceğini kaydetti.

Emekli olacakları uyardı! Geç kalanlar yüzde 30 daha az maaş almıştı, 2025 yılında dilekçesini vermeyenlerin kaybını açıkladı 3

Erdursun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilik başvurusunu 2026’ya bırakanların kaybı ortalama %5-10 arası olacak gibi gözüküyor! 2024’de emeklilik başvurusu yapmayıp 2025’e bırakanların kaybı %31 olmuştu! Emeklilik için başvuru tarihi önemlidir. 2024’de emeklilik başvurusu yapmayanlar zararlarını brüt aylıklarına göre 5-10 yılda amorti edecekler gibi gözüküyor! Emekliliğimi hak ediyorum ancak emekli olduktan sonra aynı işyerinde emekli olarak çalışmama izin verilmiyor diyenler doğru emekli olacakları tarihi iyi belirlemelidir"

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