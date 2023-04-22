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Emekli olan herkesi ilgilendiriyor: EYT'liler dikkat! İlk maaş için çok önemli 'banka' detayı...

22.04.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu ana kadar 600 bini aşkın EYT'linin emeklilik işlemi tamamlandı. Fark ödemesi, ilk maaşlar ve bayram ikramiyesi hesaplara yattı. Ancak aylık bağlama işlemi tamamlanan ama maaşını alamayan birçok kişi de bulunuyor. Emeklilikte Yaşa Takılanları endişelendiren konuya ilişkin uzman isimden rahatlatan bir açıklama geldi. İlk maaşlar hesaplara değil, doğrudan bankanın havuzuna yatıyor. Bu kapsamda EYT'lilerin ilk maaş için bankaya gitmesi şart.

Emekli olan herkesi ilgilendiriyor: EYT'liler dikkat! İlk maaş için çok önemli 'banka' detayı...

Emeklilik için başvuru yapan ve merakla aylığının hesaplanmasını bekleyen EYT’liler dikkat! Emeklilikte Yaşa Takılan milyonların çoğu düzenlemenin hataya geçtiği 3 Mart tarihinden itibaren başvurusunu yaptı. SGK’larda sadece geçtiğimiz yıl 340 bin kişinin emekli aylığı bağlanırken bu yıl 1,5 ayda 600 binin üzerinde kişinin emekli aylığı bağlandı. Kimi ilk emekli maaşını aldı, kimi ise hala bekliyor.

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İLK MAAŞ İÇİN ADRES ATM DEĞİL BANKA

İlk maaş bağlanma işlemi tamamlanan EYT’liler Ramazan Bayramı dolayısıyla bu ay erken tarihe çekilen emekli maaş ödemeleri için bankaya koştu. Ancak bazıları hesaplarında paralarını göremeyince büyük bir şok yaşadı. Sebebi ise sonradan ortaya çıktı. İlk aylıkların doğrudan hesaplara değil, başvuru sırasında seçilen bankanın havuzuna düştüğü öğrenildi. EYT’lilerin maaşını alması içinse kimliği ile bankaya başvurulması gerekiyor.

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BANKADA HESAP OLSA BİLE EŞLEŞTİRME YAPILMASI ŞART

Konuya ilişkin ATV Haber’e değerlendirmede bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Okan Güray Bülbül, “İlk aylığın mutlaka bankadan çekilmesi gerekiyor. Kişinin o bankada daha önceden açılmış bir hesabı olsa bile eşleştirme yapılmıyor. Eğer emekli maaşı tercih edilen bankadan alınmaya devam edilecekse bundan sonraki aylıkların tamamı bankamatikten çekilebilir. EYT başvurusu sırasında banka tercihi yapmayanların ilk maaşları ise doğrudan PTT’ye yatırılıyor” ifadelerini kullandı.

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E-DEVLET'TEN SGK'DAKİ DURUM TAKİP EDİLEBİLİR

Aylığı bağlanan binlerce EYT’li ise ilk ödemeyi banka hesabına beklediği için aylığının hesaplandığından haberdar değil. Bunun için elektronik ortamdan takip sağlamak mümkün. E-Devlet üzerinden ilk aylığın bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilebiliyor. EYT’liler E-Devlet’e giriş yaparak arama çubuğuna DYS (Doküman Yönetim Sistemi) yazarak SGK’daki başvurusunun durumunu takip edebilir. Maaş bağlandı ibaresini görenler bankaya başvuru yapabilir. Arama çubuğuna aylık yazıldığında ise emekli aylık bilgisine ulaşılabiliyor. Bu sayfadan ne kadar ödeme yapıldığı da görülebiliyor.


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