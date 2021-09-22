Emekli olanlara çifte tazminat! İki aylık ödeme hakkı...

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmek isteyenler, emekli maaşım kesilir korkusuyla karşı karşıya kalıyor. Ancak pek çok emekli de bu korkuya rağmen emekli olduktan sonra da çalışmaya devam ediyor. Çalışan emeklilerin çifte tazminat hakkı ve daha pek çok sorunuzun cevabını bir araya topladık. Kafanızdaki soru işaretlerini gidermek için emeklilerin haklarını mutlaka öğrenin.

EMEKLİLERİN ÇALIŞMASI DURUMUNDA MAAŞI KESİLİR Mİ?

Emeklilik sonrasında çalışmak isteyenler hem emekli maaşı alıp hem de işini devam ettirebilir. Başka birinin yanında çalışabileceğini gibi kendi işinizde de çalışabilirsiniz. Daha önce kendi işinde çalışanların maaşlarında yüzde 10 kesinti yapılıyordu. Bu kesinti 2016’da kaldırıldı. Yani emekli olduktan sonra da ticari faaliyetlerde bulunmanızda bir sakınca bulunmuyor.

EMEKLİYE İKİ TAZMİNAT HAKKI

Son işyerinde en az bir yıl çalışan kişiler emekli olup işten ayrıldıktan sonra kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Daha sonra başka bir işyerine girip bir yıl daha çalıştıktan sonra kendi istek ve kusuru dışında çıkarılırsa da ikinci kez tazminat alabilir. Ancak ikinci işyerinden ayrılma istifa ile olursa tazminat alamaz.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA ÇALIŞANLAR BU HAKLARDAN YARARLANAMIYOR

Emekli olduktan sonra işe devam edenlerin yararlanamadığı haklar ise kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izinde nakdi desteğidir. Bu iki haktan yararlanılamaz.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Kıdem tazminatı brüt maaş üzerinden hesaplanır. 20 yıl çalışıp 5 yıl aynı işyerinde devam edenler, eğer emeklilikte tazminat alamamış 25 yıl üzerinden, almışsa 5 yıl üzerinden tazminat alabilir. Eğer emekli işçi haklı bir gerekçe olmaksızın işten çıkarılırsa ihbar tazminatı da alabilir.

EMEKLİLİKTEN SONRA ÇALIŞANLAR YILLIK İZİNDE FAYDALANABİLİR Mi?

Emeklilikten sonra çalışanlar, kıdem tazminatından yararlandıkları gibi yıllık izinden de yararlanabilir. İzinler ise kıdeme göre belirlenir. 50 yaşından büyük olanlara ise kıdeme bakılmaksızın 20 günden az izin verilemez.



