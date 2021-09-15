Emekli olmak için kaç gün gerekiyor? İşte emeklilik hesaplamasıyla ilgili detaylar

Emeklilik hesaplaması yapılırken, dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Bunlar yaş, sigorta başlangıç günü ve ödenen primlerdir. Sigorta kolunuz da alacağınız maaşta etkili oluyor. Pek çok kişi maaşını yükseltmek için belli bir süreden sonra sigorta kolunu değiştirirken bazıları da askerlik, doğum, yurtdışı borçlanması ile erken emekli olabiliyor. Sizler için bu haberimizde emekli olmak için gereken gün sayısını hesaplayacağız.

TOPLU PARA YATIRARAK EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

Emeklilikte aranan şartlardan biri yaş iken diğeri de prim gün sayısıdır. Yaşı doldurduğu halde primi tamamlayamayanlar için hükümet büyük bir fırsat kapısını araladı. Prim borçlarını yapılandırarak pek çok kişi emekli oldu. Siz de bu fırsattan yararlanmak istiyorsanız, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapmanız gerekiyor. Emeklilik için yıl, yaş ve prim şartlarını doldurmak gerekiyor. Her 3 şartı da tamamlayanlar emekli maaşına kavuşuyor.

TOPLU PARA ÖDEMENİN ŞARTLARI NELERDİR?

Yasa, SSK ve Bağ-Kur'lular için toplu para alabilmenin şartlarını şöyle sıralıyor:

Emeklilik için gerekli olan 3 şarttan yıl ve yaşı tamamlamış bulunmak.

Toplu para talebi vefat eden kişilerin kanuni mirasçıları tarafından da yapılabiliyor. Burada da ölüm aylığı bağlanmaması esas alınıyor.

Sigortalı olarak çalışmıyor olmak ya da kendi işini yürütüyor olmamak.

TOPLU ÖDEMEDE NE KADAR PARA YATIRILIYOR?

Ne kadar ödeneceği ise o zaman yatırılan paranın her yıl katsayısının güncellenmesiyle belirleniyor.

SSK'lılar (4A) için 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor.

Sağlık için ödenen primler ve yapılan doğum, askerlik gibi borçlanmalar iade edilmiyor. Ödemeyi almak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmak gerekiyor.

3600 GÜNLE EMEKLİLİK

9 Eylül 1999 öncesi sigortalı (SSK) olan çalışanlar, 10 yıllık (3600 gün) primle emekli olabiliyor.

Bu sisteme göre en erken emeklilik yaşı kadınlarda 50, erkeklerde 55.

Bu yaş, ilk sigortalılık tarihi kadınlarda 08.09.1981'den, erkeklerde 08.09.1976'dan önce olanlarda geçerli oldu. Bu tarihlerden sonra 9 Eylül 1999'a kadar işe girenler için ise yaş ve kademe devreye girdi.

Yaş sınırı kadınlarda 58'e, erkeklerde ise 60'a kadar yükselebiliyor. 9 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlarda şart ise 25 yıl, 4500 gün.



