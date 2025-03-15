Emekli olmak için ne yaşı ne prim gününü beklemeyin! Binlerce kişi bu haktan faydalandı, İsa Karakaş listeyi açıkladı

EYT'li olmayan ya da yaşı gelmemiş olan vatandaşlar nasıl emekli olabileceklerini araştırıyor. Yaş şartı aranmadan ve az prim ödemesi ile nasıl emekli olunabileceğini ise bazı vatandaşlar merak ediyor. Buna göre, malulen emekli olarak az prim ödemesi ve yaş şartı aranmadan emekli olabilirsiniz.



10 BİNDEN FAZLA KİŞİ BÖYLE EMEKLİ OLDU

SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, SGK'nın en çok hangi hastalıklardan dolayı maluliyet verdiğini açıkladı. Karakaş'ın Türkiye gazetesindeki açıklamasına göre, 2024 yılında 7 bin 962 SSK'lık, 2 bin 622 Bağ-Kur'lu ve 722 memur toplamda 11 bin 306 kişi malulen emekli oldu.

4 YILDIR LİSTE AYNI!

Her sene güncellenen listeye göre, en çok hangi hastalıklara malulen emeklilik hakkının verildiği değişiyor. 2020'den 2022'ye kadar ilk sırada onkoloji ikinci sırada psikiyatri ve üçüncü sırada nöroloji yer alıyor. 2024 yılında ise bu sıralama da herhangi bir değişkinlik olmadı.

Listeye giren hastalıkların birine veya birkaçına yakalanmanız halinde ise malulen emeklilik hakkında faydalanabailiyorsunuz. Yani, 10 yıllık sigortalılık süresi ile toplam olarak bin 800 gün malullük sigortası primi öden hastalar SGK müdürlüklerine başvurabiliyor. Çalışamayacak olanlar için 10 yıllık sigortalılık şartı da aranmıyor.

Hastalıklara bağlı olarak iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmek gerekiyor.

Karakaş, SGK'nın uygulamasına gire hastalıkları ise tek tek şu şekilde sıraladı:



"SGK uygulamasında maluliyete esas hastalık listesinde genel olarak nöroloji, göz hastalıkları, onkoloji, kulak burun boğaz hastalıkları, hematoloji, ortopedi ve travmatoloji, romatoloji, gastroenteroloji ve hepatoloji, dermatoloji, kardiyoloji, damar hastalıkları, genitoüriner sistem hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, AIDS ve diğer hastalık grupları yer almaktadır"