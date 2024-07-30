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Emekli olmak için yeni yılı beklemeyin! Hesaplar yapıldı, uzman isimi 'kesin yapın' diye uyardı: Maaşınız yüzde 35 düşebilir

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.07.2024 10:32
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Emeklilik hayali kuranların çok iyi hesap yapması gereken döneme girildi. 2024 yılında emekli olmakla 2025 yılında emekli olmak arasındaki ciddi maaş farkı uzman isim tarafından tahtaya yazılarak hesaplandı. Emekli olmak isteyenler 2024 yerine 2025 yılında emekli olursa maaşları yüzde 35'e yakın düşecek. Bu da binlerce lira kayıp demek...

Emekli olmak için yeni yılı beklemeyin! Hesaplar yapıldı, uzman isimi 'kesin yapın' diye uyardı: Maaşınız yüzde 35 düşebilir

Her yıl olduğu gibi yılbaşı yaklaştıkça milyonlarca çalışan emekli olmanın hesabını yapıyor. Her yıl değişen rakamlarla hangi yıl emekli olunduğu maaşları da yakından ilgilendiriyor. Peki 2024'te mi emekli olmak daha iyi yoksa 2025'te mi? Konuyla ilgili TV100'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal önemli açıklamalarda bulundu.

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EN DOĞRU YIL 2024

Bal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2024 yılında emekli olmakla 2025 yılında emekli olmak arasında bir fark oluştu. Bu farkın sebebi ise güncelleme oranı. Güncelleme oranının 2024'te daha yüksek olması ve 2025'te de hedeflenen enflasyon oranından dolayı daha düşük olması bekleniyor. Bu sebeple 2 yıl arasında maaş farkı var." ifadelerini kullandı.

ENFLASYON FARKI

Bilindiği üzere maaşların belirlenmesindeki en önemli faktör enflasyon oranı. Yıllardır yüksek seyreden enflasyon oranının 2025'te düşmesi bekleniyor. Bu da 2025 yılında emekli olmayı düşünen çalışanların daha az maaş almasına neden olacak.

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TAHTAYA YAZIP HESAPLADI! "YÜZDE 30'UN ÜZERİNDE DÜŞER"

Kalemini elini alıp tahta masa üzerinde hesaplama yapan SGK Uzmanı Murat Bal şu ifadeleri kullandı;

"2024'ün ocak ayında yüzde 49,25 zam yapıldı emeklilere. 2024'ün temmuz ayında ise yüzde 24,7'lük bir zam gerçekleşti. Toplamda kümülatif olarak yüzde 86.16'lık bir zam gerçekleşti. 2023 güncelleme katsayısı da yüzde 66,12'ydi. 2025'te dilekçe verecek olanlar ise katsayı oranı ise yüzde 39.20'ye düşmüş oldu. Dolayısıyla 2024 yılında emekli olmakla 2025 yılında emekli olmak arasında sizin açınızdan yüzde 30'un üzerinde bir emekli maaşı düşüklüğüne neden olacak.

EN DOĞRU AY ARALIK

Uzmanlara göre ise emekli dilekçesinin verilmesinin en doğru zamanı aralık ayı. Çünkü bu yıl emekli olanlar için 2023 yılının enflasyon ve büyüme rakamları baz alınacak.

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MAAŞLAR ARASINDA NE KADAR FARK OLACAK?

SGK Uzmanı Murat Bal maaş farkını ise şu sözlerle anlattı;

2024 yılında emekli olmak maaş açısından daha avantajlı olacak. 2024 yılında siz emekli olurken 15 bin 800 lira hakkediyor olsanız 31 Aralık'ta bu dilekçeyi verseniz bu parayı alabiliyorsunuz. Ancak 2025 yılında emekli olsanız bu rakam 11 bin 640 liraya düşüyor. Mesela 2024 yılında 25 bin 200 lira emekli maaşı alacak olsanız bu rakam 2025 yılında emekli olduğunuzda 18 bin 560 liraya düşüyor. 40 bin 500 lira için de örnekleyecek olursak 2025 yılında bu rakam da 29 bin 610 liraya düşüyor. Yani yüzde 30'un üzerinde 25 civarına bir kayba neden olacak. Eğer hakkınız varsa gününüz yılınız dolduysa kesinlikle 2024 yılında emekli olmanızı tavsiye ederim.

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