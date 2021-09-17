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Emekli olmak isteyene müjde! Kilit tarih 1 Kasım

17.09.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşı doldurduğu halde prim borçları nedeniyle emekli olamayanlar için büyük müjde yapılandırma yasası ile geldi. Başvuru için son günlere yaklaşılırken, 1 Kasım’dan önce borcunun ilk taksitini ödeyenlere büyük kolaylık sağlanacak.

Emekli olmak isteyene müjde! Kilit tarih 1 Kasım

Pandemi dönemiyle birlikte çıkarılan yapılandırma yasası hem pek çok kişinin kamuya olan borcunu ödemesini sağladı, hem de yaşı doldurduğu halde eksik prim günlerinden dolayı emekli olamayanların yüzünü güldürdü. Yapılandırmaya başvuru yaparak emekli olmak isteyenlerin borcunun tamamını veya ilk taksitini ödemesi durumunda büyük bir oranda indirim sağlanacak. Ödemede güçlük çekenler için de kamu bankalarıyla kredi anlaşması yapıldı. İşte önemli tarihler ve yapılması gerekenler….

YAPILANDIRMA İÇİN SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Normal şartlarda 30 Ağustos’ta sonra eren yapılandırma başvuruları, 1 ay daha uzatıldı. Buna göre vatandaşların kamuya olan borçlarını veya emeklilik için prim ödemesi yapabilmesi için 30 Eylül tarihine kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

PRİM ÖDEMELERİNDE KREDİ İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Yapılandırmadan yararlanarak prim borçlarını ödeyip, emekli olmak isteyenler için bir kolaylık daha sağlandı. Nakit sıkıntısı çekenler, “SGK’dan emekli olabilir” yazısı alarak anlaşmalı bankalardan kredi çekebilir. Bu bankalar ise Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank. Kredi desteği alanlara hemen maaş bağlandığı gibi, borçları da maaşlarından kesilerek ödeniyor. Sigortalılar yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe yani 1 Kasım'a kadar kredi kullanabilecek.

YAPILANDIRMA BORCUNA VERİLEN KREDİ FAİZ ORANI NE KADAR?

Yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe yani 1 Kasım'a kadar aylık 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilir. Kredi taksitleri ise bağlanacak emekli aylıklarından kesilerek ödenecek. Peşin ödeyenlerin enflasyon farkının yüzde 90'ı siliniyor.

YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NEREYE YAPILIR?

Başvurular e-sigorta kanalından yapılabileceği gibi, şahsen veya posta yoluyla bağlı olunan sosyal güvenlik il müdürlüğü ve merkezine yapılabilir.

İşverenler, e-sigorta kanalıyla şahsen ya da posta yoluyla, Bağ-Kur sigortalıları, primini kendi ödeyenler de e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunabilir. Bağ-Kur sigortalılarının ihya borçlarını yapılandırması için1 Kasım tarihine kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İşverenler, ödeme planlarını e-sigorta vasıtasıyla ulaşabilecekleri, işveren sistemi üzerinden öğrenebilir, iş yeri dosyalarının bağlı bulunduğu ünitelerden de ödeme planlarını temin edilebilir. Bağ-Kur'lu vatandaşlar e-devlet üzerinden, adreslerine tebliğ edilen ödeme planlarından, bankalardan ve müracaatları halinde sosyal güvenlik il müdürlükleri/ sosyal güvenlik merkezlerinden öğrenebilir.


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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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