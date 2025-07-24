Emekli olup düşük aylık alanlar dikkat! Yüksek maaş isteyenler için 'Önemli bir fırsat' diyerek açıkladı

Memur emeklilerine göre daha düşük emekli maaşı alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarını nasıl yükseltebileceğini merak ediyor. Memur emeklisi olabilme ihtimalini araştırılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri memur emeklisi olabilir ancak bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki yazısına bu şartları şu şekilde sıraladı:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memuriyete girmek için:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ol­mak,

-Kamu haklarından mahrum olmamak,

-Sağlık durumunun göreve uygun ol­ması,

-Memuriyete engel teşkil eden bir mahkûmiyetin bulunmaması gerekir"

YAŞLILIK AYLIĞI ALANLAR DİKKAT!

Erdursun, daha çok kamuya özel atanabilecek mesleğe sahip olan vatandaşların bu haktan faydalanabileceğinin altını çizdi. Erdursun, yaşlılık aylığı alanların doğrudan memuriyete geçemeyeceğini ifade ederek, şunları söyledi:



"1- Özel sektörde “tüm sigorta kollarına tabi” olarak çalışmaya başlamalı ve emekli aylığını kestirmelidir. (Bu işlem bir gün bile çalışılsa yeterli.)

2- Ardından işten ayrılır ve emekli ay­lığı yeniden bağlatılmadan kamuya 4/C statüsünde (memur olarak) geçiş ya­pılır.

3- Kamuda en az 1261 gün (3,5 yıl) çalış­tıktan sonra memur emekliliği için başvuru yapılır"

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN NE YAPMASI GEREKİYOR?

Bağ-kur emeklileri için sürecin daha farklı olduğunu belirten Erdursun, şunları aktardı:



"1- Önce emekli aylığını kestirmek için ya­zılı başvuru yapılır ve isteğe bağlı ola­rak yeniden Bağ-Kur sigortalılığı başlatılır.

2- Daha sonra, aylık bağlanması talep edil­meden kamuya memur olarak geçilir.

3- Kamuda en az 1261 gün çalıştıktan sonra memur emekliliği için başvuru yapılır"



Son 2520 gün içinde 1.261 gün hangi statüde geçtiyse, emekliliğin o statüye göre bağlandığını aktaran Erdursun, "Bu ne­denle memur emeklisi olmak isteyenlerin bu süreyi eksiksiz tamamlaması gerekir" cümlelerini kurdu.



Erdursun, şartların yerine getirilmesi durumunda maaşlarının yükseleceğini aktardı ve cümlelerini şu şekilde tamamladı:



"Bu düzenleme, özellikle yıllarca memur olarak çalışmış fakat son dönem prim öde­meleri nedeniyle düşük maaşla SSK ve­ya Bağ-Kur’dan emekli olanlar için önem­li bir fırsat"