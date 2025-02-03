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Emekli promosyon ödemesinde yarış kızıştı! Bankalar tek tek açıkladı, en yüksek veren...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
03.02.2025 12:29
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Emekli promosyon ücretleri milyonlarca emekli tarafından araştırılmaya devam ediyor. Emekli maaş zamlarının netleşmesinin ardından emekliler maaşlarını alacakları bankayı seçerken promosyon tutarlarını de göz önünde bulunduruyor. Bu nedenle bankalar arasındaki yarış devam ediyor. Bankalar emeklilere sunduğu promosyon kampanyalarını duyururken en yüksek veren bankalar da belli oldu. İşte 2025 emekli promosyonu güncel tutarlar...

Emekli promosyon ödemesinde yarış kızıştı! Bankalar tek tek açıkladı, en yüksek veren...

Emekli maaş zamlarının belli olmasının ardından bankaların sunduğu emekli banka promosyon kampanyaları araştırılıyor. Bankaların emeklilere verdiği promosyon tutarında rakam 25 bin TL'ye kadar dayandı. Peki, emekli maaş promosyonunda hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyonu en yüksek veren banka hangisi? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği konuda bankaların sunduğu imkanlar...

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ZİRAAT BANKASI - 12 BİN TL

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

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HALKBANK - 12 BİN TL

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

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VAKIFBANK - 12 BİN TL

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılıyor.

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YAPI KREDİ - 20 BİN TL

Yapı Kredi, emekliye 20 bin TL'ye varan promosyon sunuyor.

Aylık net maaş tutarı 0 - 9.999 TL olanlara fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital aktiflik halinde toplam promosyon 11 bin 250 TL oluyor.

Aylık net maaş tutarı 10.000 TL - 14.999 TL olanlara fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital aktiflik halinde toplam promosyon 15 bin TL oluyor.

Aylık net maaş tutarı 15.000 TL - 19.999 TL olanlara fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital aktiflik halinde toplam promosyon 17 bin 500 TL oluyor.

Aylık net maaş tutarı 20.000 TL ve üzeri olanlara fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital aktiflik halinde toplam promosyon 20 bin TL oluyor.

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QNB - 16 BİN 200 TL

15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve QNB emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü sunuyor.

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GARANTİ BANKASI - 15 BİN TL

Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor.

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AKBANK - 17 BİN 500 TL

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 15.000 TL’ ye varan promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sunuluyor.

Maaş tutar aralığı 0 - 9.999 TL olanlara SGK promosyon tutarı ve ek promosyon tutarı ile birlikte toplam promosyon tutarı 6.250 TL oluyor.

Maaş tutar aralığı 10.000 TL - 14.999 TL olanlara SGK promosyon tutarı ve ek promosyon tutarı ile birlikte toplam promosyon tutarı 10.000 TL oluyor.

Maaş tutar aralığı 15.000 TL - 19.999 TL olanlara SGK promosyon tutarı ve ek promosyon tutarı ile birlikte toplam promosyon tutarı 12.500 TL oluyor.

Maaş tutar aralığı 20.000 TL ve üzeri olanlara SGK promosyon tutarı ve ek promosyon tutarı ile birlikte toplam promosyon tutarı 15.000 TL oluyor.

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İŞ BANKASI - 12 BİN TL

Emekli maaş aralığına göre 12.000 TL'ye varan promosyonlar sunuluyor.

0 - 9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon sunuluyor.

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DENİZBANK - 20 BİN TL

Emeklilere, maaşını DenizBank‘tan almaları halinde 20.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

Emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilere; 0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL, 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor. Ayrıca yeni hesap açan ve kampanyaya katılan emeklilere ek olarak; mobil uygulamayı indirip kullanması durumunda 1,000 TL nakit, KMH ürün başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 1,000 TL nakit,
kredi kartı başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 2,000 TL nakit, fatura otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda maaş tutarına göre; 0-9.999 TL arası maaş alanlara 1.000 TL, 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 2.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 3.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 4.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor.

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TÜRKİYE FİNANS - 14 BİN 500 TL

28 Mart 2024 tarihi itibarıyla maaşını Türkiye Finans’a taşıyanlara, 12.000 TL'ye varan emekli promosyonu yanı sıra bankaya davet edecekleri her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL’ye varan nakit ödül sunuluyor.

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TEB - 21 BİN TL

Emeklilere özel 21 bin TL'ye varan promosyon sunuluyor. 12 bin lira ana promosyona ek koşullarla 9 bin liralık ödeme daha yapıyor.

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ING BANK - 25 BİN TL

Emekli maaşını ING'ye taşıyanlara 25 bin TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor. SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

Aylık net maaş tutarı 0 TL - 9.999 TL olanlara koşulsuz promosyon tutarı 6.250 TL, ek promosyon koşullarıyla beraber toplam promosyon olarak 16.250 TL,

Aylık net maaş tutarı 10.000 - 14.999 TL olanlara koşulsuz promosyon tutarı 10.000 TL, ek promosyon koşullarıyla beraber toplam promosyon olarak 20.000 TL,

Aylık net maaş tutarı 15.000 - 19.999 TL olanlara koşulsuz promosyon tutarı 12.500 TL, ek promosyon koşullarıyla beraber toplam promosyon olarak 22.500 TL,

Aylık net maaş tutarı 20.000 TL ve üzeri olanlara koşulsuz promosyon tutarı 15.000 TL, ek promosyon koşullarıyla beraber toplam promosyon olarak 25.000 TL sunuluyor.

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
banka promosyonları emekli emekli promosyon emekli promosyon kampanyası
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