Emekli promosyon yarışı 2026'da kızışıyor: Bankalar rekor tekliflerle emeklileri cezbediyor

Maaş Zamları Sonrası Bankalar Emekli Promosyonlarını Güncelledi: Ziraat Bankası'ndan 0 Faizli Kredi İmkanı!

2026'da emekli maaşlarına yapılan zammın ardından bankalar, emeklileri kendi bünyelerine çekmek için adeta bir yarışa girdi. Hem kamu bankaları hem de özel bankalar, emeklilere sundukları promosyon miktarlarını ve ek avantajları güncelleyerek rekabeti kızıştırdı. Emekliler için en cazip teklifi sunan banka olmak için kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Bankalar, sadece nakit promosyonlarla yetinmeyip, kredi kartı avantajları, düşük faizli kredi imkanları ve hatta bazı durumlarda ek ödemelerle emeklilerin ilgisini çekmeye çalışıyor.

Ocak 2026 itibarıyla en düşük emekli maaşının 20.000 TL'ye yükselmesi, bankaların promosyon stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Bu artışla birlikte bankalar, emeklilere sundukları ek ödeme ve avantajları daha da cazip hale getirmeye çalışıyor. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi, hangi bankanın kendileri için en uygun teklifi sunduğunu araştırırken, bankalar da bu büyük pazarda pay sahibi olmak için yoğun çaba gösteriyor.

Ziraat Bankası, emekli maaşını kendi bankasına taşıyan emeklilere özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında emeklilere nakit promosyonun yanı sıra, 40.000 TL'ye kadar 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Ayrıca, mevcut Ziraat Bankası müşterisi olan emeklilere özel olarak 25.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli nakit avans ve 6.000 TL'ye varan Bankkart Lira imkanı da sunuluyor.

2026 yılında emekli promosyonları konusunda yaşanan bu rekabet, emekliler tarafından dikkat çekiyor. Bankaların sunduğu nakit promosyonlar, kredi kartı avantajları ve düşük faizli kredi imkanları, emeklilerin bütçelerine önemli katkılar sağlayabilir. Emeklilerin, maaşlarını taşıyacakları bankayı seçmeden önce tüm bankaların tekliflerini dikkatlice karşılaştırmaları ve kendileri için en uygun olanı tercih etmeleri büyük önem taşıyor.