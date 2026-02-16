FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekli promosyon yarışı 2026'da kızışıyor: Bankalar rekor tekliflerle emeklileri cezbediyor

2026 yılı itibarıyla emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bankalar, emekli müşterilerini çekmek için promosyon yarışına girdi. Nakit ödemeler, ek avantajlar ve özel kredi imkanlarıyla emeklilere teklifler sunuluyor. Ziraat Bankası, 0 faizli kredi imkanıyla dikkat çekiyor.

Emekli promosyon yarışı 2026'da kızışıyor: Bankalar rekor tekliflerle emeklileri cezbediyor

Maaş Zamları Sonrası Bankalar Emekli Promosyonlarını Güncelledi: Ziraat Bankası'ndan 0 Faizli Kredi İmkanı!

2026'da emekli maaşlarına yapılan zammın ardından bankalar, emeklileri kendi bünyelerine çekmek için adeta bir yarışa girdi. Hem kamu bankaları hem de özel bankalar, emeklilere sundukları promosyon miktarlarını ve ek avantajları güncelleyerek rekabeti kızıştırdı. Emekliler için en cazip teklifi sunan banka olmak için kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Bankalar, sadece nakit promosyonlarla yetinmeyip, kredi kartı avantajları, düşük faizli kredi imkanları ve hatta bazı durumlarda ek ödemelerle emeklilerin ilgisini çekmeye çalışıyor.

Ocak 2026 itibarıyla en düşük emekli maaşının 20.000 TL'ye yükselmesi, bankaların promosyon stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Bu artışla birlikte bankalar, emeklilere sundukları ek ödeme ve avantajları daha da cazip hale getirmeye çalışıyor. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi, hangi bankanın kendileri için en uygun teklifi sunduğunu araştırırken, bankalar da bu büyük pazarda pay sahibi olmak için yoğun çaba gösteriyor.

Ziraat Bankası, emekli maaşını kendi bankasına taşıyan emeklilere özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında emeklilere nakit promosyonun yanı sıra, 40.000 TL'ye kadar 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Ayrıca, mevcut Ziraat Bankası müşterisi olan emeklilere özel olarak 25.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli nakit avans ve 6.000 TL'ye varan Bankkart Lira imkanı da sunuluyor.

2026 yılında emekli promosyonları konusunda yaşanan bu rekabet, emekliler tarafından dikkat çekiyor. Bankaların sunduğu nakit promosyonlar, kredi kartı avantajları ve düşük faizli kredi imkanları, emeklilerin bütçelerine önemli katkılar sağlayabilir. Emeklilerin, maaşlarını taşıyacakları bankayı seçmeden önce tüm bankaların tekliflerini dikkatlice karşılaştırmaları ve kendileri için en uygun olanı tercih etmeleri büyük önem taşıyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fiyatı etle yarışıyor: 1050 TL'ye satılan varFiyatı etle yarışıyor: 1050 TL'ye satılan var
İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam!İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Bankası emekli promosyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Epstein dosyalarında adı geçen ünlülerin tam listesi paylaşıldı!

Epstein dosyalarında adı geçen ünlülerin tam listesi paylaşıldı!

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Cebinizden para çıkmayacak! İki pilot il seçildi

Cebinizden para çıkmayacak! İki pilot il seçildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.