Emekli promosyonu dolandırıcıların iştahını kabarttı! 2 yöntem kullanıyorlar: Bu telefona dikkat!

Emekli zammı ve bayram ikramiyelerinin belli olmasının ardından emekliler promosyonları takip ediyor. Bunu fırsat bilen dolandırıcıların hedefinde de emekliler var. Banka yetkilisi gibi arayan dolandırıcılar bilgileri ele geçiriyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, banka çalışanı gibi arayan dolandırıcılar, 2 yöntem kullanıyor. Bankadan aradıklarını söyleyen dolandırıcılar emekli promosyonunu evinize getireceğiz yalanıyla özel bilgileri istiyorlar.

Diğer yöntemde ise daha önce promosyon almış emeklileri hedef seçen dolandırıcılar, yeni zamlı promosyonu alabilmek için eski promosyonuna ilişkin bir fark ödemesi çıktığını ve bunun için verecekleri hesap numarasına para aktarılmasını istiyorlar.

CVV KODUNUZ GÜVENLİĞİNİZ

Adli bilişim uzmanı Ali Murat Kırık. "Maaş kartlarımızın arkasında CVV söz konusu. CVV numaraları aslında o kartın güvenliğini sağlayan üç haneli numaralardır. CVV kodunu alan dolandırıcılar özellikle emeklilerimiz gece yatarken internet işlemlerini kullanıyorlar” diye konuştu.







