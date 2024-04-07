FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli promosyonu dolandırıcıların iştahını kabarttı! 2 yöntem kullanıyorlar: Bu telefona dikkat!

Emekli promosyonu dolandırıcıların iştahını kabarttı! 2 yöntem kullanıyorlar: Bu telefona dikkat!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.04.2024 08:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankaların emekli promosyon yarışı kızıştı, en yüksek promosyon ödemesi 20 bin TL'ye dayanınca dolandırıcıların yeni hedefi emekliler oldu. Dolandırıcılar iki yöntem kullanıyor. İşte dikkat edilmesi gerekenler...

Emekli promosyonu dolandırıcıların iştahını kabarttı! 2 yöntem kullanıyorlar: Bu telefona dikkat!

Emekli zammı ve bayram ikramiyelerinin belli olmasının ardından emekliler promosyonları takip ediyor. Bunu fırsat bilen dolandırıcıların hedefinde de emekliler var. Banka yetkilisi gibi arayan dolandırıcılar bilgileri ele geçiriyor.

emeklilere-ek-odeme-1280-x-720-780x470

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, banka çalışanı gibi arayan dolandırıcılar, 2 yöntem kullanıyor. Bankadan aradıklarını söyleyen dolandırıcılar emekli promosyonunu evinize getireceğiz yalanıyla özel bilgileri istiyorlar.

1

Diğer yöntemde ise daha önce promosyon almış emeklileri hedef seçen dolandırıcılar, yeni zamlı promosyonu alabilmek için eski promosyonuna ilişkin bir fark ödemesi çıktığını ve bunun için verecekleri hesap numarasına para aktarılmasını istiyorlar.

3

CVV KODUNUZ GÜVENLİĞİNİZ

Adli bilişim uzmanı Ali Murat Kırık. "Maaş kartlarımızın arkasında CVV söz konusu. CVV numaraları aslında o kartın güvenliğini sağlayan üç haneli numaralardır. CVV kodunu alan dolandırıcılar özellikle emeklilerimiz gece yatarken internet işlemlerini kullanıyorlar” diye konuştu.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci el otomobilde uzman isim tarih verdi: "Satışlar ciddi bir şekilde artacak!”İkinci el otomobilde uzman isim tarih verdi: "Satışlar ciddi bir şekilde artacak!”
Etiketler değişiyor: Artık o ifadeler yasakEtiketler değişiyor: Artık o ifadeler yasak
Memur ve emekli zammında Merkez Bankası’ndan en kritik iki ipucu!Memur ve emekli zammında Merkez Bankası’ndan en kritik iki ipucu!
Anahtar Kelimeler:
Zam dolandırıcı emekli emekli promosyon telefon
En Çok Okunan Haberler
YSK'dan bir iptal kararı daha! AK Parti adayı mazbatasını bile almıştı...

YSK'dan bir iptal kararı daha! AK Parti adayı mazbatasını bile almıştı...

Özgür Özel'den Hatay çağrısı: Saat verip duyurdu, bugünü işaret etti

Özgür Özel'den Hatay çağrısı: Saat verip duyurdu, bugünü işaret etti

Etiketler değişiyor: Artık o ifadeler yasak

Etiketler değişiyor: Artık o ifadeler yasak

İkinci el otomobilde uzman isim tarih verdi: "Satışlar ciddi bir şekilde artacak!”

İkinci el otomobilde uzman isim tarih verdi: "Satışlar ciddi bir şekilde artacak!”

Memur ve emekli zammında Merkez Bankası’ndan en kritik iki ipucu!

Memur ve emekli zammında Merkez Bankası’ndan en kritik iki ipucu!

Rakibi düşük zam yaptı! Sigaraya indirim geldi

Rakibi düşük zam yaptı! Sigaraya indirim geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.