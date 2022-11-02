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Emekli promosyonu hangi banka ne kadar veriyor? Emekliye 7 bin 500 TL'ye varan promosyon imkanı!

02.11.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli promosyonu ile ilgili son dakika gelişmeleri önümüzdeki dönemlerde bankaların ödeyeceği tutarın artması beklendiği için milyonlarca emekli tarafından merak konusu oldu. Öte yandan Kasım ayının gelmesiyle birlikte özel bankaların yanı sıra kamu bankaları da tutarda güncelleme yaptı. Emekli maaşını Ziraat Bankası’na taşıyanlara 3.000 TL ve 5.000 TL aralığında promosyon veriliyor. Rakam emekli aylığı tutarına göre belirleniyor. Peki, Emekli promosyonu hangi banka ne kadar veriyor?

Emekli promosyonu hangi banka ne kadar veriyor? Emekliye 7 bin 500 TL'ye varan promosyon imkanı!

Emekli promosyonu, kampanya kapsamında emekli maaşlarını daha çok ödeme yapan bankaya taşımak isteyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından merak konusu oldu. Ziraat Bankası maaşını taşıyan emeklilere 3.000 TL, 3.500 TL, 4.000 TL, 4.500 TL ve 5.000 TL tutarlarında promosyon ödemesi yapıyor. İş Bankası ise 30 Kasım'a kadar maaşlarını şubelerine taşıyan Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilkerine 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesi veriyor. Peki, Emekli promosyon kampanyalarında neler var?Emekli promosyonu hangi banka ne kadar veriyor?

Emekli promosyonu hangi banka ne kadar veriyor?

EMEKLİ PROMOSYONU HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR?

Emekli aylığı 3 bin 500 liraya kadar olan emekli vatandaşlar 3 bin lira, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olan kişilere 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.

Emekli promosyonu hangi banka ne kadar veriyor?

AKBANK: Emekli maaşına göre 4 bin 200, 4 bin 850, 6 bin 250, 7 bin TL promosyon ödüyor. Banka, maaş hesaba yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı da sunuyor.

Emekli promosyonu hangi banka ne kadar veriyor?

GARANTİ BANKASI: 3 bin 600, 4 bin 200, 5 bin 400 ve 6 bin TL promosyon veriyor. Öte yandan kredi kartı alıp 500 TL harcama yapan ve 2 otomatik fatura talimatı veren kişilere bin 500 TL bonus veriyor.

Emekli promosyonu hangi banka ne kadar veriyor?

HALKBANK: Emekli maaşı tutarına göre 3 bin, 3 bin 500, 4 bin 500, 5 bin TL promosyon veriyor.

Emekli promosyonu hangi banka ne kadar veriyor?

İŞ BANKASI: Emekli maaşına göre 4 bin 500, 5 bin 250, 6 bin 750 ve 7 bin 500 TL ödeme yapıyor.

Emekli promosyonu hangi banka ne kadar veriyor?

KUVEYT TÜRK: Emekli maaşı tutarına göre 3 bin 600, 4 bin 200, 5 bin 400 ve 6 bin TL ödeme yapıyor.

Emekli promosyonu hangi banka ne kadar veriyor?

QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 3 bin, 3 bin 500, 4 bin 500, 5 bin TL ödeme yapıyor.

Emekli promosyonu hangi banka ne kadar veriyor?

VAKIFBANK: Emekli maşıına göre 3 bin, 3 bin 500, 4 bin 500, 5 bin TL ödeme yapıyor.

Emekli promosyonu hangi banka ne kadar veriyor?

ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 3 bin, 3 bin 500, 4 bin 500, 5 bin TL ödüyor.

Emekli promosyonu hangi banka ne kadar veriyor?

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