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Emekli promosyonu için 'artış bekliyoruz' dedi! 'Özel bankalarda rekabet yarışı çok hızlanacak'

Emekli promosyonu en fazla veren banka emekliler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Özellikle emekli maaşı zamlarının belli olmasıyla beraber emekliler de banka promosyonlarını araştırmaya başladı. Bankalar arası müşteri rekabeti sürerken hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor diye merak ediliyor. SGK Uzmanı Murat Bal, emekli promosyonunda en yüksek rakamı açıklarken beklentilerini de aktardı. Bal, emekli maaşını taşımak isteyen emeklilere de önemli uyarılarda bulundu.

Emekli promosyonu için 'artış bekliyoruz' dedi! 'Özel bankalarda rekabet yarışı çok hızlanacak'
Hande Dağ

Banka emekli promosyonu 2025 emeklilerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi. Emekli promosyonunda bankalar arası rekabet hızla devam ederken her bir banka, emeklilere sunduğu promosyonları ve ek imkanları duyuruyor. Milyonlarca emeklinin 3 Temmuz itibarıyla zam oranları açıklanmıştı. Ağustos ayında ise bu emeklilerin banka promosyonları da değişti ve yükseldi. Peki, emekli promosyonu son durum ne? En yüksek promosyon veren bankalar ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar...

Emekli promosyonu için artış bekliyoruz dedi! Özel bankalarda rekabet yarışı çok hızlanacak 1

"KAMU BANKALARINDA BİR ARTIŞ BEKLİYORUZ! SONRA ÖZEL BANKALAR DA REKABET YARIŞINA GİRİYOR"

CNN Türk yayınında konuşan SGK Uzmanı Murat Bal şu ifadeleri kullandı:

"Kamu bankalarında aslında değişiklik bekliyoruz hala daha. Orada bir artırım olmadı. Ekonomi Koordinasyon Kurulunun ta şubatta bu değişiklik yapılabilir, martta yapılabilir şeklinde açıklamalar vardı ama biz hala kamu bankalarında bir artış bekliyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim; kamu bankalarındaki artıştan sonra aslında özel bankalar da bir rekabet yarışına giriyor. Bu rekabet yarışıyla da kazanan emeklilerimiz oluyor tabii ki. Burada 8 ila 12 bin lira kamu bankalarının hala devam ediyor. 2023 yılında en son açıklanmıştı bu ve 8 ile 12 bin lira, en düşükte 8 en yüksekte 12 bin lira promosyonları hala daha devam ediyor. Ben bunun yükselmesini bekliyorum. 2 yıldır burada herhangi bir hareket olmadı ama bu yükseldiğinde gerçekten özel bankalardaki o rekabet yarışı çok hızlanacak gibi gözüküyor.

Emekli promosyonu için artış bekliyoruz dedi! Özel bankalarda rekabet yarışı çok hızlanacak 2

BANKA EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR?

Şu anda tabii banka isimleri vermiyoruz burada ama bir bankamız 17 bin 500 lira bir promosyon uyguluyor, yüzde 47 hoş geldin mevduat faizi uyguluyor ve 60 bin liraya kadar mesela sıfır faiz emeklilerimiz maaşlarını taşıdığında. Bir diğer banka 21 bin lira bir promosyon uyguluyor, başka herhangi bir yan desteklemesi yok. Başka bir bankamız 25 bin lira uyguluyor, yüzde 44,5 hoş geldin faizi ve bankada duran paranıza mevduatsız mevduatta günlük olarak da faiz işletiyor. Yani bu vadeli mevduat olmasa da bankada duran paraya da günlük faiz veriyor. Başka bir banka yine 25 bin lira uyguluyor ve yüzde 49 yine hoş geldin faizi bu bankada da görülüyor. En yüksekte bir diğer özel banka 27 bin lira şu anda emekli promosyonu var, yüzde 48 bir hoş geldin faizi var ve yatan paraya da günlük faizi var.

Emekli promosyonu için artış bekliyoruz dedi! Özel bankalarda rekabet yarışı çok hızlanacak 3

EMEKLİ MAAŞI NASIL TAŞINIR?

Tabii bu emekli promosyonlarında aslında en çok merak edilenlerden bir tanesi de biz maaşımızı diğer bankaya nasıl taşırız? Nasıl bu prosedür yürüyecek? Bu konuda da bir bilgi ufak bir bilgi verelim. Öncelikle e-devlet üzerinden maaş değişikliğini yapabiliyorlar. Şubeye gidip de de yapabilirler. Burada herhangi bir şekilde eski maaş aldığı bankanın zorluk çıkarma kanunen şansı yok. Siz bankanızı seçersiniz, emekli maaşınızı taşırsınız ve yeni bankanızdan da promosyon direkt olarak hesabınıza yatar.

Emekli promosyonu için artış bekliyoruz dedi! Özel bankalarda rekabet yarışı çok hızlanacak 4

SÜRE DOLMADAN PROMOSYON ALINIR MI?

Tabii 3 yıllık promosyon süresi dolmadan acaba vatandaşlarımız, emeklilerimiz banka değiştirebilir mi? Bu da çok soruluyor. Evet, değiştirebilir. Örnek verelim; bundan 2 yıl önce 9 bin lira promosyonla bir bankaya maaşınızı taşıdınız, 2 yıldır da o bankadan alıyorsunuz zaten maaşınızı, 2 yıl geçmiş ama sizin 9 bin liranız şimdi olmuş 27 bin lira promosyonlar piyasada. Diyorsunuz ki ya ben hani evet süremde olmadı ama bankamı değiştirmek istiyorum... Orada şöyle bir uygulama yapılıyor; o 9 bin liranın 2 yılını zaten hak ettiniz, yani 6 bin lirası zaten sizin hak ettiğiniz para. 3 bin lirasını yeni bankanız eski bankanıza yatırıyor ve direkt olarak yine hiçbir zorluk çıkarmadan yeni bankaya emekli maaşınız taşınmış oluyor. 1 yıl da olabilir, 2 yıl da olabilir. Tabii yani orada illa 2 yıl olması diye değil sadece kolay bir örnek olsun diye verdim. Hani 9 bin liranın 2 yılda 6 bin lirasını hak edip 3 bin lirasını diğer banka yatıracak şeklinde. Ama bir yılda da aynı şekilde banka değişikliği yapılabilir.

Emekli promosyonu için artış bekliyoruz dedi! Özel bankalarda rekabet yarışı çok hızlanacak 5

"ATM AĞINA DİKKAT ETSİNLER"

Emeklilerimiz internetten kontrol etsinler. Hangi bankalar daha kendileri için uygun? Direkt olarak maaşlarını taşıyabilir. Ama orada şuna da dikkat etsinler. Türkiye çapındaki ATM ağına da dikkat etsinler. Emeklerimizin bir kısmı yazları memleketlerinde geçiriyorlar. İşte başka şehirlere, küçük şehirlere, ilçelere gidiyorlar. Bir imza lazım olsa belki kendi ilinde o bankanın şubesi yok. Yani bunlara da dikkat etsinler. Sadece rakam üzerinden değil hem şube ağı hem o şubenin size yaklaşımı bunlar da çok önemli. Hepsini birlikte değerlendirerek kararlarını versinler"

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