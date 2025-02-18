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Emekli promosyonunda '30 bin TL' rakamı! Uzman isim açıkladı 'Yeni anlaşmalarla beraber...'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
18.02.2025 16:01
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Emekli banka promosyonu ne kadar olacak? Milyonlarca emekli, ek bir gelir olması adına bankaların açıkladığı promosyon ücretlerini dikkatle takip ediyor. Emeklilerin bankalarla yaptığı anlaşma kapsamında aldığı promosyon rakamlarında en yüksek 27 bin TL rakamı çıkarken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun yeni anlaşmalarla öngörülen rakamı açıkladı.

Emekli promosyonunda '30 bin TL' rakamı! Uzman isim açıkladı 'Yeni anlaşmalarla beraber...'

Banka emekli promosyonları ne kadar olacak? Maaş zamlarının belli olmasının ardından emeklilerin gözü kulağı bayram ikramiyesi ile banka promosyonlarına çevrildi. Emekli promosyonları hem bankadan bankaya hem de emeklinin aylığına göre değişiklik gösterirken bazı özel bankalarda yüksek rakamlar sunulduğu görülüyor. Peki, promosyonlar daha da artacak mı? İşte detaylar...

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"BU RAKAMLARI ARTIRIYORLAR"

TV100 canlı yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun şu şekilde konuştu:

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"Bankalar biliyorsunuz emeklilerin aylıklarını ödüyor ve para bankada kaldığı için bankalar da bunun üstünden para kazandığı için bir miktar da emeklilere promosyon veriliyor. 3 yıl boyunca aynı bankadan emekli aylığını alma sözü veren kişilere bankalar o bankadan emekli aylığı alınması şartı ve koşulu ile nakit promosyonlar veriyor. Bunun yanında faizsiz işte 20 bin lira, 30 bin lira, 50 bin liraya kadar krediler sunuyorlar ya da otomatik talimat veren kişilere bir miktar daha bu rakamları arttırıyorlar.

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Bu promosyonlar bankalarla emekli aylıklarını alacak olan kişiler arasında yapılacak bir anlaşma oluyor aslında. Dediğim gibi 3 yıl boyunca emekli olduktan sonra o bankadan emekli aylığı alma sözü veren kişilere tek seferlik bir ödeme yapılıyor. 3 yılın sonunda isteyenler bu bankayı değiştirebiliyor. Yine promosyon alarak başka bankaya tercih edebiliyorlar.

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"30 BİN LİRAYA ÇIKACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR"

Sosyal Güvenlik Kurumunun bir ödemesi değildir banka promosyonları. Sadece siz bir bankadan aylığınızı, maaşınızı o bankadan alıyorsunuz diye bireysel sizinle banka arasında yapılan bir anlaşma. Yani sosyal güvenlik sistemi açısından bir konu değil aslında bu. Ama bankalarla anlaşmayı bu konuyla ilgili Çalışma Bakanlığı da sürdürüyor emekliler biraz daha avantaj elde etsinler diye. Bu rakamlar da yine yeni anlaşmalarla beraber 25, 30 bin liraya kadar çıkacağı öngörülüyor. İlerleyen günlerde anlaşma yapıldığı zaman zaten bankalar da açıklamalar yapıyor.

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İnternet sitesine girilip de tek tek hangi banka kaç lira promosyon veriyor. Ayrıca ilave işte faizsiz ne kadar miktarda kredi veriyor, bunların hepsini böyle karşılaştırmalı internet sitelerinde isteyenler okuyabilir, değerlendirebilir, hangisi kendisine uygunsa ona göre tercihini yapabilir"

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Promosyon Emekli promosyonu Emekli promosyon ücretleri Özgür Erdursun
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