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'Emekli vatandaş evet dedi asrın hatasını yaptı' 570 bin TL parası gitti 'Bu cümleleri kullanın' uyarısı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
13.02.2025 09:50
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Dolandırıcılar vatandaşları mağdur etmek için kullandıkları yöntemlere her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Uzmanlar son olarak tanımadığınız kişilerden gelen telefonlarda sorulan sorulara 'evet' demeyin uyarısı yaptı. Bir vatandaş dolandırıcıların kullandığı bu yöntemle 570 bin TL'sini kaptırdı. İşte detaylar...

'Emekli vatandaş evet dedi asrın hatasını yaptı' 570 bin TL parası gitti 'Bu cümleleri kullanın' uyarısı

Telefonda tanımadığınız bir kişiden telefon aldığınızda ve o kişi telefonda isminizi söyleyip teyit etmenizi istediğinde "Sakın 'evet' demeyin" uyarısı yapıldı. Çünkü bunun dolandırıcıların yeni bir yöntemi olduğu belirtildi. Daha evvel dolandırıcılar bu yöntemle yaşlı bir adamdan 'evet' yanıtını kendi sesinden aldı, o sesi kaydedip bankadan kredi çekti. Uzmanlar telefonda tanımadığınız kişilerle konuşurken 'evet' kelimesini kullanmamaya özellikle özen gösterin diye uyarıyor.

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"EMEKLİ VATANDAŞ 'EVET' DEDİ, ASRIN HATASINI YAPTI"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık "Emekli vatandaş 'evet' dedi asrın hatasını yaptı" dedi. O vatandaş ise "Gelen telefonlara dikkat edin 'Evet' kelimesini ağzınızdan çıkartmayın" şeklinde konuştu.

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570 BİN LİRASINI KAPTIRDI

Telefondaki soruya evet dedi, dediğine de bin pişman oldu. 570 bin lirasını kaptırdı. Prof. Dr. Ali Murat Kırık "Siz de evet dediğiniz an aslında dolandırıcılar amaçlarına ulaşmış oluyor" ifadelerini kullandı. 80 yaşındaki Halis Eren dolandırıcıların kurbanı oldu. Halis Eren, evet yanıtını verdiğine bin pişman oldu. Çünkü dolandırıcılar şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntemle konuşmayı kaydederek sesini klonladı. Sonra da evet yanıtını kullanarak bankadan 570 bin lira kredi çekti.

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Vatandaş "Ne imzam var ne talimatım var" dedi. Prof. Dr. Ali Murat Kırık "Bütün kimlik bilgileri de dolandırıcıların elinde olduğundan dolayı sizin sesinizi klonluyorlar, yapay zekayla taklit ediyorlar, sizin adınıza kredi çekiyorlar" dedi. Halis Eren soluğu savcılıkta aldı, dolandırıcılardan şikayetçi oldu. Eren "Suç duyurusunda bulundum" dedi.

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ONUN YERİNE BU CEVAPLARI VERİN

Uzmanlarsa telefonda konuşurken 'Evet' demeyin diyor. Onun yerine verilebilecek cevapları da söylüyor. Prof. Dr. Ali Murat Kırık "Buyurun diyebilirsiniz, nereden arıyorsunuz deyip öğrenmeniz çok önemli" dedi.

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"ÖNCE KİM OLDUĞUNU ÖĞRENİN"

Uzmanlar bir de gelen telefonlara daha sonra geri dönmenin daha güvenli olduğunu söylüyor. Prof. Dr. Ali Murat Kırık "Önce kim olduğunu öğrenmeniz ve daha sonra ben size geri dönüş sağlayacağım deyip telefonu kapatmanız düşünmeniz açısından son derece önemlidir" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık kredi dolandırıcı emekli
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