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Emekli ve memur enflasyon maaş farkı kaç oldu 2023? 4 aylık enflasyon farkı ne kadar? TÜİK enflasyon oranı ile EMEKLİ ve MEMUR MAAŞI HESAPLAMA

03.05.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli ve memur enflasyon maaş farkı TÜİK'ten gelecek son dakika Nisan ayı enflasyon oranı açıklaması ile belli olacak. TÜİK 2023 Nisan ayı enflasyon rakamları için geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere TÜİK tarafından önceki aya ilişkin yapılan açıklamaya göre fiyat endeksi aylık bazda yüzde 2,29 yükselmişti. TÜİK yıllık enflasyonu ise yüzde 50,51 olarak duyurmuştu. Peki, Emekli ve memur enflasyon maaş farkı kaç oldu 2023? 4 aylık enflasyon farkı ne kadar? İşte emekli ve memur maaşı hesaplama...

Emekli ve memur enflasyon maaş farkı kaç oldu 2023? 4 aylık enflasyon farkı ne kadar? TÜİK enflasyon oranı ile EMEKLİ ve MEMUR MAAŞI HESAPLAMA

Emekli ve memur enflasyon maaş farkı ile ilgili araştırmalar bugün, TÜİK tarafından beklenen 2023 Nisan ayı enflasyon oranı son dakika açıklaması öncesi hız kazandı. Bilindiği üzere SSK ve BAĞKUR emeklilerinin 3 aylık zammı yüzde 12,52 oldu. Memurlar yüzde 4,52 oranında zam almayı hak etmiş durumda. Emekli ve memur enflasyon maaş farkı merak konusu oldu. İşte emekli ve memur maaşı hesaplama ile ilgili bilgiler...

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EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ FARKI KAÇ OLDU?

Emekli ve memur maaş farkı merak konusu oldu. Nisan ayı TÜİK enflasyon oranı 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak. Açıklama sonrası gözler hesaplamalarda olacak.

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2023 NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Nisan ayı TÜİK enflasyon oranı bugün saat 10:00'da açıklanacak.

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3 AYLIK ENFLASYON ORANLARI NE OLMUŞTU?

SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zammı yüzde 12,52 oldu. Memurlar şimdiden yüzde 4,52 oranında zam almayı hak etti.

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