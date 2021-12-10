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Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2022 memur ve emekli maaşı zammı...

10.12.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emekli maaşının yeni yılda ne kadar olacağı merak ediliyor. 2022-2023’teki mali ve sosyal hakları kararlaştıran 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bu sene Ağustos ayında sonuçlanmıştı. Peki emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2022 memur ve emekli maaşı zammı...

Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2022 memur ve emekli maaşı zammı...

Milyonlarca memur ve emekli tarafından maaşlara yapılacak zam merak ediliyor. 2022-2023’teki mali ve sosyal hakları kararlaştıran 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bu sene Ağustos ayında tamamlanmıştı. Peki 2022 emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?

2022 EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emekli zammı için geri sayım heyecanı başlamış durumda. Memur ve emeklilere Ocak ayında zam yapılacak. Bu zam oranı enflasyon oranı ve farkına göre kararlaştırılacak. TÜİK tarafından Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarını kapsayan, 5 aylık enflasyon açıklanmıştı. Yapılan açıklamalara göre TÜFE’de 5 aylık enflasyon miktarı %10.47 oldu. Enflasyon farkı ise 7’nin üzerinde gerçekleşti.

Senenin son altı ayının enflasyonu eğer aynı düzeyde olursa 2022’nin Ocak ayında memur ve emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5 zammın üzerine yüzde 7.47 enflasyon farkı da eklenmesi durumunda maaşlarını toplam %12.47 zamlı şekilde alabilecek. Buna göre 2022 yılının başında en düşük emekli aylığı ek ödeme hariç 3.600 TL'ye çıkacak. Yeni zamlarla beraber aile yardımı, çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücretler de değişim gösterecek.

Yine bu durumda en düşük memur maaşı 2022’nin Ocak ayında aile yardım ödeneği ve diğer ücretler haricinde 5.440 TL'ye çıkmış olacak. Memur ve emekli maaşlarında net rakam açıklandığında ise sayfamızda yer vereceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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