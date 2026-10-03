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Emekli ve memur maaşı için yeni hesap! Ocak 2027 zam tahminleri belli oldu

Milyonlarca emekli ve memurun gözü ocak ayında yapılacak zamma çevrildi. Ocak 2027'de SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak zam için üç ayrı anketin sonuçları belli oldu. Peki, emekli maaşı 2027'de ne kadar olacak? İşte tahminler...

Emekli ve memur maaşı için yeni hesap! Ocak 2027 zam tahminleri belli oldu
Cansu Çamcı

Milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayında alacağı zam için gözler enflasyon verilerine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammını 2026’nın ikinci yarısındaki enflasyon belirleyecek. Memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 5’lik toplu sözleşme artışına, oluşacak enflasyon farkı eklenecek.

Eylül ayı enflasyonunun 5 Ekim’de açıklanması beklenirken, peş peşe yayımlanan üç farklı anket ocak zammına ilişkin yeni hesapları ortaya çıkardı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Dünya Gazetesi'nin haberine göre; Ocak zammının oranını belirleyecek temmuz-aralık dönemi enflasyonu için üç kurumun tahmini birbirine yakın seyretti. Merkez Bankası anketine göre eylül ayı enflasyonu yüzde 2,12 olacak, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,61.

Bu rakamlarla temmuz-aralık dönemi enflasyonu yüzde 10,07'ye çıkıyor ve SSK ile Bağ-Kur emeklisine aynı oranda zam yapılması bekleniyor.

Emekli ve memur maaşı için yeni hesap! Ocak 2027 zam tahminleri belli oldu 1

Finansal Kurumlar Birliği(FKB) araştırmasında eylül enflasyonu yüzde 2,11, yıl sonu beklentisi yüzde 30,39 olarak yer aldı. Bu tabloda emekli zammı yüzde 10,73'e kadar yükseliyor. AA Finans Beklenti Anketi'nde ise eylül tahmini yüzde 2,18, yıl sonu tahmini yüzde 29,66; hesaplanan emekli zammı yüzde 10,11.

OVP DAHA DÜŞÜK BİR SENARYO ÇİZİYOR

Orta Vadeli Program (OVP) ise daha düşük bir senaryo çiziyor. Programdaki yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmini esas alındığında temmuz-aralık dönemi enflasyonu yüzde 9,04'te kalıyor, emekli zammı da aynı seviyede hesaplanıyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklisinde tahminler Merkez Bankası anketine göre yüzde 8,01, AA Finans'a göre yüzde 8,05, FKB'ye göre yüzde 8,66 düzeyinde. Bunlara ek olarak sırasıyla yüzde 2,87, yüzde 2,91 ve yüzde 3,49 enflasyon farkı da hesaba katılıyor. OVP senaryosunda ise memur zammı yüzde 7, enflasyon farkı yüzde 1,91 olarak görünüyor.

Emekli ve memur maaşı için yeni hesap! Ocak 2027 zam tahminleri belli oldu 2

Bu oranlar maaşlara yansıdığında en düşük memur maaşı, bugünkü 70.284 liradan Merkez Bankası anketine göre 75.849 liraya, AA Finans'a göre 75.877 liraya ve FKB'ye göre 76.305 liraya çıkıyor. OVP'deki oranla hesaplandığında bu rakam 75.140 lira oluyor.

En düşük memur emeklisi aylığı da 31.527 liradan 33.734 ile 34.257 lira arasına yükseliyor.

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı şu anda 23.552 lira. OVP oranıyla bu tutar 25.681 liraya, Merkez Bankası anketiyle 25.924 liraya, AA Finans'la 25.933 liraya, FKB'yle ise 26.079 liraya çıkıyor.

Kesin oranlar, 2026’nın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Zam emekli ocak
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