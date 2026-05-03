Emekli ve memur maaşı için yeni zam hesabı: Tablo şekilleniyor

Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına kilitlendi. Temmuz maaş zammı için belirleyici olacak veriler öncesi beklentiler çerçevesinde hesaplamalar da yapıldı.

Hande Dağ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 4 Mayıs'ta (yarın) nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuna duyuracak. Emekli, memur ve memur emeklisi maaş zamları için kritik olan enflasyon verileri milyonlar tarafından yakından takip ediliyor.

NİSAN ENFLASYONU İÇİN BEKLENTİLER

Son olarak AA Finans'ın nisan ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlanmıştı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisanda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 3,19 artacağını tahmin etmişti.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 29 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Ankete katılan ekonomistlerin nisanda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 olmuştu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında yer almıştı. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,19) martta yüzde 30,87 olan yıllık enflasyonun nisanda yüzde 31,11'e çıkacağı tahmin ediliyordu.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI

Ekonomistlerin nisanda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması olan yüzde 3,19'a göre emekli ve memur zammı için hesaplamalar da yapıldı.

Ocak ayında enflasyon 4,84, şubat ayında 2,96, mart ayında 1,94 olarak açıklanmıştı. Emeklinin maaş zammında 3 aylık verilere göre 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,04 olarak kesinleşmişti.

AA Finans'ın nisan ayı Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin nisan ayı için yüzde 3,19'luk tahmininin gerçekleşmesi durumunda emekli zammı için 4 aylık enflasyon farkının 13,54 olması bekleniyor. Nisan ayı enflasyon rakamı yarın netleşecek. Temmuz zammı için ise yarın açıklanacak nisan enflasyonunun ardından, mayıs ve haziran aylarının enflasyon rakamlarının da netleşmesi gerekiyor.

Memur ve memur emeklisi ise toplu sözleşmeden yüzde 7 zam alacak. Ekonomistlerin nisan ayı beklentisi üzerinden hesap yapıldığında memurlar için yaklaşık yüzde 2,29 oranında enflasyon farkı oluşması bekleniyor. Bu fark toplu sözleşme zammıyla birleştiğinde dört aylık toplam zam oranı yüzde 9,45 seviyesine yükselebileceği tahmin ediliyor.

Şimdi gözler TÜİK tarafından açıklanacak verilere çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak verilerde, ekonomistlerin beklentisinden farklı bir tablo ortaya çıkması halinde hesaplanan rakamlarda değişiklik yaşanabilir.

