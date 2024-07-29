Emekli ve memur zammı öncesi yüzde 1,64, sonrası 3,3! Temmuz ayı enflasyon beklentisi belli oldu: 5 Temmuz'da açıklanıyor

Emekli ve memur zammı 3 Temmuz'da açıklanan Haziran ayı enflasyonu ile belli olmuştu. Beklentilerin çok altında kalan enflasyon sonrası emekli maaş zammı yüzde 24,73, memur ve memur emekli zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme dair yüzde 19,31 oldu. Emekliler için tek düzenleme ise en düşük emekli aylığında oldu.

ENFLASYON HIZ KAZANACAK

Ağustos ayına girerken Temmuz ayı enflasyon beklentileri de ortaya çıktı. Bloomberg HT'nin Temmuz ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi piyasanın Temmuz'da enflasyonun hızlanmasını öngördüğünü gösterdi.

Ankete katılan 22 kurumun medyan beklentisi Temmuz’da enflasyonun aylık yüzde 3,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde oldu. Anketteki medyan tahmine göre Temmuz’da yıllık enflasyonun da yüzde 62 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Temmuz enflasyonu için en düşük aylık beklenti yüzde 2,5 olurken en yüksek beklenti yüzde 4 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Temmuz için en yüksek enflasyon tahmini yüzde 68,9 olurken en düşük tahmin yüzde 60,6 olarak belirlendi.

YILLIK ENFLASYONDA 1 PUANLIK GERİLEME ÖNGÖRÜSÜ

Diğer yandan anket katılımcıları 2024 sonuna ilişkin enflasyon beklentilerini de paylaştı. Buna göre 21 kurumun 2024'e ilişkin yıl sonu enflasyon tahmini bir önceki anket dönemine göre 1 puan gerileyerek yüzde 42 oldu.

Böylece piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu tahmini olan yüzde 34-42 aralığının üst bandına gelmiş oldu.

Ekonomistlerin 2024 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini yüzde 46 olurken en düşük tahmin de yüzde 39 seviyesinde gerçekleşti.

ENFLASYON FARKI İÇİN 6,49 PUAN DAHA GEREKLİ

Bu rakama göre hesaplama yapıldığında enflasyon farkı için yüzde 6.49 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

HAZİRAN ENFLASYONU YÜZDE 1,64 OLMUŞTU

Emekli ve memur zammı için belirleyici olan Haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,38 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 71,6, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 50,09 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre Temmuz ayı enflasyon verileri 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.