FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli ve memur zammı öncesi yüzde 1,64, sonrası 3,3! Temmuz ayı enflasyon beklentisi belli oldu: 5 Temmuz'da açıklanıyor

Emekli ve memur zammı öncesi yüzde 1,64, sonrası 3,3! Temmuz ayı enflasyon beklentisi belli oldu: 5 Temmuz'da açıklanıyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
29.07.2024 13:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memur ve emekli maaş zamlarını öğrenmişti. Haziran ayında sürpriz yapan TÜFE rakamları beklentilerin altında yüzde 1,64 oldu. Temmuz ayında ise enflasyonun gaza basarak yüzde 3,3'e yükseleceği öngörüldü. Temmuz enflasyonu 5 Temmuz'da TÜİK tarafından duyurulacak.

Emekli ve memur zammı öncesi yüzde 1,64, sonrası 3,3! Temmuz ayı enflasyon beklentisi belli oldu: 5 Temmuz'da açıklanıyor

Emekli ve memur zammı 3 Temmuz'da açıklanan Haziran ayı enflasyonu ile belli olmuştu. Beklentilerin çok altında kalan enflasyon sonrası emekli maaş zammı yüzde 24,73, memur ve memur emekli zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme dair yüzde 19,31 oldu. Emekliler için tek düzenleme ise en düşük emekli aylığında oldu.

gymm

ENFLASYON HIZ KAZANACAK

Ağustos ayına girerken Temmuz ayı enflasyon beklentileri de ortaya çıktı. Bloomberg HT'nin Temmuz ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi piyasanın Temmuz'da enflasyonun hızlanmasını öngördüğünü gösterdi.

Ankete katılan 22 kurumun medyan beklentisi Temmuz’da enflasyonun aylık yüzde 3,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde oldu. Anketteki medyan tahmine göre Temmuz’da yıllık enflasyonun da yüzde 62 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Temmuz enflasyonu için en düşük aylık beklenti yüzde 2,5 olurken en yüksek beklenti yüzde 4 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Temmuz için en yüksek enflasyon tahmini yüzde 68,9 olurken en düşük tahmin yüzde 60,6 olarak belirlendi.

iStock-2149537562

YILLIK ENFLASYONDA 1 PUANLIK GERİLEME ÖNGÖRÜSÜ

Diğer yandan anket katılımcıları 2024 sonuna ilişkin enflasyon beklentilerini de paylaştı. Buna göre 21 kurumun 2024'e ilişkin yıl sonu enflasyon tahmini bir önceki anket dönemine göre 1 puan gerileyerek yüzde 42 oldu.

Böylece piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu tahmini olan yüzde 34-42 aralığının üst bandına gelmiş oldu.

Ekonomistlerin 2024 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini yüzde 46 olurken en düşük tahmin de yüzde 39 seviyesinde gerçekleşti.

TÜRK LİRASI (259)

ENFLASYON FARKI İÇİN 6,49 PUAN DAHA GEREKLİ

Bu rakama göre hesaplama yapıldığında enflasyon farkı için yüzde 6.49 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

HAZİRAN ENFLASYONU YÜZDE 1,64 OLMUŞTU

Emekli ve memur zammı için belirleyici olan Haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,38 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 71,6, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 50,09 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre Temmuz ayı enflasyon verileri 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
100 bin liraydı 1 milyon liraya çıktı!100 bin liraydı 1 milyon liraya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
En Çok Okunan Haberler
'Peçeliler içeri girip ateş etti' Öldü sanıp kelime-i şehadet getirince...

'Peçeliler içeri girip ateş etti' Öldü sanıp kelime-i şehadet getirince...

Büyükekşi'nin o kararına demediğini bırakmadı! "Ben direkt Allah'a bağlıyım"

Büyükekşi'nin o kararına demediğini bırakmadı! "Ben direkt Allah'a bağlıyım"

Her ay 641 lira ek ödeme yapılacak

Her ay 641 lira ek ödeme yapılacak

Hem fiyat artacak hem zor bulacağız!

Hem fiyat artacak hem zor bulacağız!

Bireysel emeklilikte önemli düzenleme! İlk etapta 9,5 milyon kişi... Emeklilik tasarruf tutarını 3 katına çıkaracak

Bireysel emeklilikte önemli düzenleme! İlk etapta 9,5 milyon kişi... Emeklilik tasarruf tutarını 3 katına çıkaracak

100 bin liraydı 1 milyon liraya çıktı!

100 bin liraydı 1 milyon liraya çıktı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.