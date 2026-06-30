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Emekli ve memur zammında kritik rakam 'Hiç de sürpriz olmayacak'

Milyonlar 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerine kilitlendi. Emekli, memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı açıklanacak rakamla netleşecek. Peki, beklentiler ne?

Emekli ve memur zammında kritik rakam 'Hiç de sürpriz olmayacak'
Hande Dağ

Emekli, memur ve memur emeklisi maaş zammı için 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarına kilitlendi. Haziran enflasyonuna dair beklentiler gelmeye devam ederken açıklanacak rakamlara göre memur, memur emeklisi ve emekli maaş zammı da belli olacak.

Emekli ve memur zammında kritik rakam Hiç de sürpriz olmayacak 1

"YÜZDE 1'İN DE ALTINDA BİR ENFLASYON GELMESİ HİÇ DE SÜRPRİZ OLMAYACAK"

CNN Türk yayınında konuşan Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan emekli ve memur zammı, enflasyon beklentileri ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası anketleri aslında bize Haziran ayında %1.36'lık bir enflasyonun gerçekleşeceğini söylüyor. Piyasa uzmanlarının aslında açıklamış olduğu veriler bunlar ama marketleri ziyaret ettiğimiz zaman buradaki sebze meyve fiyatlarının özellikle mevsimsel etkiyle birlikte oldukça gerilediğini görebiliyoruz, giden herkes bunu gözlemliyor. Aslında şunu söyleyebiliriz; Nisan'da %4.18'den Mayıs ayında % 1.71'e gerilemişti enflasyon. Market fiyatlarında bu sebze meyve fiyatlarının da etkisiyle artı ABD İran arasındaki mutabakatla birlikte petrol fiyatlarının sert geri çekilmesiyle bunun da enerji maliyetlerini bir miktar aşağı çekmesiyle birlikte Haziran ayında bu Merkez Bankası beklenti anketindeki %1.36'nın da altında yani %1'in de altında bir enflasyon gelmesi hiç de sürpriz olmayacak. Eğer Merkez Bankası beklenti anketindeki %1.36'lık enflasyon oranı gelirse bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı %18.2 olacak. SSK ve Bağkur emeklisi Ocak ve Temmuz'da geriye doğru gerçekleşen enflasyona son 6 aylık enflasyona göre zam alıyor. Diğer taraftan memuru ve memur emeklisi ise 2 yılda bir yapılan toplu sözleşme zammına göre toplu sözleşme hükümlerine göre zam alıyor. Bu da ne olmuştu? Ağustos 2025'te yapılmıştı en son toplu sözleşme görüşmesi. Burada memur kesimi önemli kazanımlar elde etmişti. Hatta yan haklarla birlikte 80 milyar liraya varan yan haklar elde etmişti. Bunun yanında tabii ki Ocak ayında %11'lik bir toplu sözleşme zammını hak etmişti. Temmuz ayında önümüzdeki ay itibarıyla da %7'lik toplu sözleşme zammını alacak.

Emekli ve memur zammında kritik rakam Hiç de sürpriz olmayacak 2

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İlk 5 ayda baktığımız zaman yüzde 16.61'lik zaten bir zam SSK ve Bağ-Kur emeklisi için şu anda kesinleşti. Memur ve memur emeklisi içinde zaten %5'lik farkla birlikte %12.4'lük kümülatif zam aslında cepte diyebiliriz. Bu enflasyon oranı gerçekleşirse bu durumda SSK Bağ-Kur emeklisi %18.2 zam alırken memur ve memur emeklisi de %13.9'luk farkla birlikte kümülatif bir zam alacak.

Emekli ve memur zammında kritik rakam Hiç de sürpriz olmayacak 3

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Tabii ki bu zamlarla birlikte en çok merak edilen konu taban maaşlar. Burada ne olacak kısmı çok önemli. Taban maaşlar Ocak ayında 16.881 liradan 20.000 liraya çıkarılmıştı. Burada aslında enflasyona göre bir zam yapılmıştı, daha sonra da memur maaşına endeksli ek bir artışa gidilmiş ve 20.000 liraya tamamlanmıştı. %18.2'lik bir enflasyon gerçekleşirse yani son 6 aylık enflasyon 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon %18.2 olursa bu durumda 23.600 liraya yakın aslında bir maaş ortaya çıkmış olacak. En düşük taban maaş bu seviyeye yükselmiş olacak. Dolayısıyla burada da aslında bir ek zam gündeme gelebilir. Bu durumda da yapılabilecek zam burada da yeni maaş taban maaş 25 bin liraya çıkabilir.

Emekli ve memur zammında kritik rakam Hiç de sürpriz olmayacak 4

Normalde şimdi gelen zam normalde kök aylıkları arttırmayacaktı. Kök aylıkları arttırsa da 20.000 liranın çok altında kalacak ve 4.9 milyon kişi şu anda 20 20.000 liranın altında zam alıyor. Dolayısıyla buradaki emeklilerin yaşam şartlarını kolaylaştırmak için devlet, hükümet bu anlamda tasarrufunu kullanıyor ve zam artışına gidiyor. Bu da yasal düzenlemeyle yapılıyor. Yasal düzenleme ne zaman yapılacak? 3 Temmuz'da açıklandıktan sonra biliyorsunuz NATO toplantısı var. NATO toplantısında 12 ile 16 Temmuz arasında muhtemelen Meclis çalışamayacak. Daha sonraki süreçte bu Meclis'e gelecek. Fakat Meclis'e geç de gelse burada yapılan zam Temmuz ayında yetişmese bile bir şekilde Ağustos'ta en geç maaşlara yansıtılacak.

Emekli ve memur zammında kritik rakam Hiç de sürpriz olmayacak 5

EMEKLİ VE MEMURUN ZAMLI MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

SSK Bağ-Kur emeklisi ayın 17'si itibarıyla maaşlarını alıyor. Dolayısıyla burada 27'sine kadar zamlı maaşlar ödenecek. Ancak kök aylığı 20.000 liranın altında olanlar yani daha düşük maaş bağlananlar daha düşük maaşlarla geçirmek zorunda olanlar buradaki farkı Ağustos ayında ya da Temmuz ayının sonunda hesaplarında görecekler. Diğer taraftan memur emeklisi 1'i ile 5'i arasında maaşlarını alıyor. Onların da zam farkları muhtemelen yine Temmuz sonunda ya da Ağustos başında hesaplarına yatırılacaktır.

Emekli ve memur zammında kritik rakam Hiç de sürpriz olmayacak 6

ENFLASYON RAKAMINA GÖRE ZAM SENARYOLARI

Enflasyonun bu dönemde özellikle Haziran enflasyonun düşük geleceğini belirtmemiz gerekiyor. Eğer %1'in altında bir enflasyon gelirse buradaki zam oranı %17,5'la - %18 arasında gerçekleşir. Son 4 yıllık enflasyon ortalamalarına baktığımız zaman aslında %2.3 civarında gerçekleşiyor. Ama bu dönemde şimdi enerji fiyatlarındaki düşüş, diğer taraftan mevsimsel etkiyle birlikte sebze meyve fiyatlarının geri çekilmesi burada sürpriz bir enflasyon düşüşüne sebep olabilir. Dolayısıyla son 4 yıllık ortalamanın altında bir enflasyon oranı gelebilir. Eğer %2 ve üzerinde bir enflasyon gelirse bu durumda tabii ki SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam %19'lara kadar çıkabilir. Bu durumda memurların alacağı zam da %15'in üzerine çıkabilir"

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