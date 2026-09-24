Emekli ve memur zammında yeni hesap! Ocak ayında maaşlar ne kadar olacak?

Memur ve emeklilerin ocak ayında alacağı zam için hesaplamalar sürerken, SGK Başmüfettişi İsa Karakaş dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yıl sonu enflasyon beklentisini ve mevcut ekonomik verileri değerlendiren Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri için beklenen zam oranlarını açıkladı.

Karakaş ayrıca seyyanen zam ihtimaline ilişkin Ankara'da konuşulanları aktarırken, 25 bin liralık seyyanen zam uygulanması halinde en düşük emekli maaşının ulaşabileceği rakamı da açıkladı. Bunun yanı sıra SGK borçları konusunda da önemli uyarılarda bulundu.

OCAK ZAMMI İÇİN YENİ HESAPLAMA

TGRT Haber'e konuşan SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, Merkez Bankası'nın güncellenen verileri, OVP ve uluslararası kuruluşların öngörülerini dikkate alarak yaptıkları analizde yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 civarında beklendiğini söyledi.

Karakaş, yüzde 30 seviyesini "kritik bir psikolojik viraj" olarak değerlendirirken, hükümetin alacağı tedbirlerle oranın yüzde 29,5 veya yüzde 29,99 seviyesinde tutulmasının ve yüzde 30'un aşılmaması için bazı zamların ertelenmesinin gündeme gelebileceğini belirtti.

Karakaş'ın değerlendirmesine göre, enerji maliyetlerinde artış yaşanmaması ve "siyonist, emperyalist savaşların" sona ermesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında yüzde 9,5 ile yüzde 10,5 arasında zam bekleniyor. Bu oran ortalama yüzde 10 olarak ifade ediliyor.

Memur ve memur emeklileri açısından ise toplu sözleşme nedeniyle farklı bir hesaplama bulunuyor. Karakaş, memurların temmuz ayında yüzde 4,20 puan enflasyonun altında kaldığını ve benzer bir durumun yeniden yaşanabileceğini belirterek, mevcut hesaplamada ocak ayında yüzde 7,5 ile yüzde 8,5 arasında zam öngörüldüğünü, ortalama oranın ise yüzde 8 olduğunu söyledi.

ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMASIYLA YÜZDE 2'LİK FARK

Karakaş, memur ve memur emeklileri açısından dikkat çeken gelişmenin ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçen hafta yaptığı açıklama olduğunu söyledi. Şimşek'in "memurlarımıza, emeklilerimize enflasyonun altında bir zam olmayacak" ifadelerini kullandığını aktaran Karakaş, bunun yüzde 2'lik bir artış anlamına gelebileceğini belirtti.

Karakaş, bu açıklamanın ardından memur ve memur emeklileri için daha önce hesaplanan yüzde 8'lik güncelleme yerine yüzde 10'luk bir güncelleme beklenebileceğini dile getirdi.

SEYYANEN ZAMDA 25 BİN LİRALIK HESAP

Seyyanen zam konusunda da değerlendirmelerde bulunan Karakaş, Cumhurbaşkanı'nın daha önce memurlara verilen seyyanen zammın memur emeklilerine de verileceğine yönelik vaadinin bulunduğunu hatırlattı. Ancak konunun farklı emekli grupları açısından bir denkleme dönüştüğünü belirtti.

Karakaş, 8 bin 77 lira olan seyyanen zammın bugün 25 bin lirayı aştığını belirterek, memur emeklilerinin sayısının 2,5 milyon olduğunu ve bu gruba seyyanen zam verilmesi halinde diğer 15 milyon emeklinin durumunun gündeme geleceğini söyledi. Ankara'da bu konuda "onlar da seyyanen zam istiyor" şeklinde bir beklentinin bulunduğunu aktaran Karakaş, bu nedenle seyyanen zam konusunda bir çıkmaz yaşandığını ifade etti.

Karakaş, AK Parti teşkilatında ve hükümet nezdinde "şimdi değilse ne zaman" şeklindeki değerlendirmelerin artık çok güçlü şekilde konuşulduğunu ve 2027 yılına gelindiğini söyledi.

Seyyanen zam verilmesi halinde yapılacak hesaplamayı da paylaşan Karakaş, kök maaşa göre en düşük emekli maaşının 48 bin 552 liraya çıkacağını belirtti. 25 bin liralık seyyanen zam uygulanması durumunda ise emekli maaşı 50 bin lira olan bir kişinin maaşının 75 bin liraya ulaşacağını ifade etti.

Yasal olarak yapılacak yüzde 10'luk güncellemenin de uygulanması ve bunun üzerine 25 bin liralık seyyanen zam verilmesi halinde ise en düşük emekli maaşının 50 bin 900 lira olacağı belirtildi.

"YILBAŞINDA 55 BİN LİRAYI AŞACAK"

Karakaş, 50 bin 900 liralık en düşük emekli maaşının yüksek görünmesine rağmen mevcut yaşam maliyetleri açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bekar bir işçinin mutfak, yeme, içme ve kira ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ağustos ayı itibarıyla 48 bin liraya ihtiyaç duyulduğunu belirten Karakaş, yılbaşında bu rakamın 55 bin lirayı aşacağını ifade etti.

Karakaş, bu nedenle bütçe imkanları doğrultusunda söz konusu ihtiyaçların telafi edilmesinin gündeme gelmesini beklediklerini söyledi.

SGK BORÇLARINDA EKİM UYARISI

Programın ikinci bölümünde SGK'nın icra takipleri ve soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karakaş, esnaf ve Bağ-Kur'luların borçlarını ödeyebilmesi amacıyla bu yıl önemli bir kolaylık sağlandığını anlattı.

Devletin 36 ay yerine 72 ay taksitlendirme imkanı sunduğunu, yüzde 39 olan faiz oranını yüzde 29'a indirdiğini ve başvurular için 31 Ağustos tarihine kadar süre tanıdığını belirten Karakaş, bu uygulamayı devletin "şefkat eli" olarak nitelendirdi.

Karakaş, SGK'nın emekli maaşları, iş kazası yardımları ve sağlık yardımları ödediğini belirterek sistemin sürdürülebilmesi için borçların ödenmesinin önemine dikkat çekti.

SGK BORÇLARINDA YAKIN TAKİP DÖNEMİ

Ancak SGK'daki borçların yalnızca söz konusu yapılandırma kapsamındaki borçlarla sınırlı olmadığını belirten Karakaş; genel sağlık sigortası borçları, Bağ-Kur borçları ve çok sayıda idari para cezası bulunduğunu söyledi.

Hükümet programında ve OVP'de son üç ay içerisinde bu borçların çok sıkı şekilde takip edileceğine ilişkin resmi bir ibare bulunduğunu belirten Karakaş, ekim ayından itibaren takiplerin çok daha etkin şekilde yapılacağını ifade etti.

SGK'nın dijital teknolojiler konusunda öncü olduğunu belirten Karakaş, kurumda e-Devlet'ten önce e-Bildirge sistemiyle dijitalleşmenin başladığını söyledi. Bu sayede kişilerin borçlarının yanı sıra sahip oldukları malların ve varlıkların da kolaylıkla tespit edilebildiğini aktardı.

Karakaş, borcu bulunan vatandaşlara 72 ay vadeli taksitlendirme imkanından yararlanmaları çağrısında bulundu. İlerleyen dönemde yeni bir yapılandırma yapılması halinde mevcut taksitlendirmenin yeni düzenlemeye uyarlanabileceğini belirten Karakaş, 2027 yılında beklenen büyük SGK vergi affı yapılandırmasının çıkması durumunda da mevcut taksitlendirmenin daha avantajlı şekilde yeni kanuna uyarlanabileceğini söyledi.

Karakaş, vatandaş açısından asıl önemli noktanın taksitlendirme olduğunu belirterek, borcun tek seferde ödenememesi halinde dahi 72 ay boyunca ödeme çabası gösterilmesinin kişinin lehine olacağını ifade etti.