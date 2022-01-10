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Emekli ve memurlar zamlı maaşlarını ne zaman alacalar? Tarih belli oldu

10.01.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK, 2021 Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 emekli ve memur maaşlarını açıkladı. 3 Ocak Pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısının ardından 2022 memur ve emekli maaşı zamları da netleşti. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. SSK emeklileri zamlı maaşları 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında alacak.

Emekli ve memurlar zamlı maaşlarını ne zaman alacalar? Tarih belli oldu

Enflasyon rakamlarınının açıklanmasının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 emekli ve memur maaşlarının zam oranını açıklamasına ardından maaşlarının yatırılacağı tarih netleşti. Memurlar, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alacak. Memur emeklileri de ek olarak yüzde 2.5'luk zamdan yararlanacak.
1 Ocak itibariyle emekli maaşlarının ödeme günlerinin cumartesi ve pazar günü ile resmi tatil günlerine rastlaması halinde maaşlar aynı günde yatırılacak. İşte 2022 Ocak zammı memur ve emekli maaşları ödeme tarihlerine dair ayrıntılar...

2022 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

2022 MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

Memur maaşlarına 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağını ifade etti. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 oranında artacak.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

2022 ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

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emekli maaşı
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