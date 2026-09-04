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Emekli ve memurun ocak zammı için 4 senaryo: En düşük maaş ne kadar olacak?

Temmuz ve ağustos enflasyonunun toplam yüzde 3,66’ya ulaşmasıyla 2027 Ocak zammının ilk iki aylık verisi belli oldu. 2027 Ocak dönemi maaş artışları için Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi, AA Finans ve Finansal Kurumlar Birliği tahminleri doğrultusunda 4 farklı zam senaryosu netleşti. İşte detaylar...

Emekli ve memurun ocak zammı için 4 senaryo: En düşük maaş ne kadar olacak?
Cansu Çamcı

Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli, 2026 yılı zamlarını aldıktan sonra gözünü 2027 Ocak ayında yapılacak maaş artışına çevirdi. TÜİK’in temmuz ve ağustos enflasyonunu açıklamasıyla zam hesabında ilk iki aylık tablo ortaya çıktı.

TÜİK’e göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta ise yüzde 1,84 oldu. Böylece temmuz-ağustos dönemindeki toplam enflasyon yüzde 3,66’ya ulaştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak zammında 2026’nın ikinci yarısında gerçekleşecek 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 5’lik toplu sözleşme artışına, 6 aylık enflasyonun yüzde 7’yi aşan bölümü kadar enflasyon farkı eklenecek.

Emekli ve memurun ocak zammı için 4 senaryo: En düşük maaş ne kadar olacak? 1

4 FARKLI ZAM SENARYOSU MASADA

1. Merkez Bankası Tahminine Göre (Yıl Sonu Enflasyonu Yüzde 28)

6 Aylık Enflasyon: Yüzde 8,7

SSK ve Bağ-Kur Zam Oranı: Yüzde 8,7

Memur ve Memur Emeklisi Zam Oranı: Yüzde 6,67 (Yüzde 1,59 enflasyon farkı dahil)

En Düşük Memur Maaşı: 70.224 TL'den 74.908 TL'ye

En Düşük Memur Emeklisi Aylığı: 31.527 TL'den 33.630 TL'ye

En Düşük SSK ve Bağ-Kur Aylığı: 23.552 TL'den 25.601 TL'ye

Emekli ve memurun ocak zammı için 4 senaryo: En düşük maaş ne kadar olacak? 2

2. Piyasa Katılımcıları Anketine Göre (Yıl Sonu Enflasyonu Yüzde 29,43)

SSK ve Bağ-Kur Zam Oranı: Yüzde 9,91

Memur ve Memur Emeklisi Zam Oranı: Yüzde 7,86 (Yüzde 2,72 enflasyon farkı dahil)

En Düşük Memur Maaşı: 75.744 TL

En Düşük Memur Emeklisi Aylığı: 34.005 TL

En Düşük SSK ve Bağ-Kur Aylığı: 25.886 TL

Emekli ve memurun ocak zammı için 4 senaryo: En düşük maaş ne kadar olacak? 3

3. AA Finans Beklenti Anketine Göre (Yıl Sonu Enflasyonu Yüzde 29,49)

6 Aylık Enflasyon: Yüzde 9,97

SSK ve Bağ-Kur Zam Oranı: Yüzde 9,97

Memur ve Memur Emeklisi Zam Oranı: Yüzde 7,91 (Yüzde 2,78 enflasyon farkı dahil)

En Düşük Memur Maaşı: 75.779 TL

En Düşük Memur Emeklisi Aylığı: 34.021 TL

En Düşük SSK ve Bağ-Kur Aylığı: 25.900 TL

Emekli ve memurun ocak zammı için 4 senaryo: En düşük maaş ne kadar olacak? 4

4. Finansal Kurumlar Birliği Tahminine Göre (Yıl Sonu Enflasyonu Yüzde 30,47)

6 Aylık Enflasyon: Yüzde 10,8

SSK ve Bağ-Kur Zam Oranı: Yüzde 10,8

Memur ve Memur Emeklisi Zam Oranı: Yüzde 8,73 (Yüzde 3,5 enflasyon farkı dahil)

En Düşük Memur Maaşı: 76.355 TL

En Düşük Memur Emeklisi Aylığı: 34.279 TL

En Düşük SSK ve Bağ-Kur Aylığı: 26.096 TL

Emekli ve memurun ocak zammı için 4 senaryo: En düşük maaş ne kadar olacak? 5

NİHAİ ORANLAR İÇİN 4 VERİ DAHA BEKLENİYOR

Açıklanan temmuz ve ağustos rakamları ilk iki aylık tabloyu oluştururken, 2027 Ocak ayında uygulanacak kesin zam oranları; eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla birlikte netlik kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Memur emekli
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