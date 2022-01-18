Emekli ve memurun zam farkı belli oldu! Zamlı maaş farkları hangi gün yatacak?

Emekli ve memur zam farklıyla ilgili önemli gelişme... Enflasyon rakamlarıyla birlikte miyonlarca memur ve emeklinin beklediği haber gelmişti. Memurlara yüzde 30.5 zam yapıldı ve en düşük emekli maaşı ise 2500 TL'ye çıkarıldı.Memur ve emekli zam farkının belli olmasıyla birlikte vatandaşlar maaşların ne zaman yatırılacağını merak etmeye başladı. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacaktı ancak teklif yetişmedi.Peki memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Memur zam farkı yattı mı?

MAAŞ FARKLARI NEDEN YATMADI?

8 maddenin salı günü görüşülmesi ve önümüzdeki iki hafta içerisinde memurlara ek ödeme yapılarak zamların tahsis edilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Partili yetkililer, "Eğer düzenleme çarşamba günü Genel Kurul'da kabul edilseydi farklar 15 Ocak'a yetişecekti. Eğer teklif bugün (dün) yasalaşsaydı gece ek bordro ile yine yetiştirilebilecekti. Ancak görüşmeler salı gününe kaldığı için memur ve emekli maaş zammı farkları 15 Ocak'a yetişmeyecek" ifadelerini kullandı.

AK Partili yetkililer, maaş bordrolarının dün kesildiğini belirterek, "Eğer düzenleme çarşamba günü Genel Kurul'da kabul edilseydi farklar 15 Ocak'a yetişecekti. Eğer teklif bugün (dün) yasalaşsaydı gece ek bordro ile yine yetiştirilebilecekti. Ancak görüşmeler salı gününe kaldığı için memur ve emekli maaş zammı farkları 15 Ocak'a yetişmeyecek" dedi.

8 maddenin salı günü görüşülmesi ve önümüzdeki iki hafta içerisinde memurlara ek ödeme yapılarak zamların tahsis edilmesi bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklilerinin zamlı maaşı 17-26 Ocak tarihleri arasında verilecek.

Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4881 liradan 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3276 liradan 4289 liraya yükseldi.

