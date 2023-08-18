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EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emeklilere ek zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak? Emekli aylıklarına iyileştirme geliyor!

18.08.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Emekli aylıklarına iyileştirme geliyor. Temmuz'da zam oranları ile buna ek olarak seyyanen zammın belli olması sonrası bahsi geçen maaşlarda yeni tutar da netleşmiş oldu. Yüzde 25 zam gelişmesi sonrası ek zam beklentisi içerisinde olan emekliler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, emeklilere ek zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak? İşte emekli zammı ile ilgili son gelişmeler!

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emeklilere ek zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak? Emekli aylıklarına iyileştirme geliyor!

Emekli zammı konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından flaş bir açıklamada bulunuldu. Bakan Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyetinin yeni teklifini bugün vereceklerini ifade etti. Emeklilere ek zam ile ilgili haberler yakından takip ediliyor. İşte 18 Ağustos 2023 Cuma günü itibarıyla emekli zammı hakkında son durum...

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EMEKLİLERE EK ZAM YAPILACAK MI?

Emeklilere ek zam hakkı konusunda beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

"Emeklilerle ilgili Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık, çalışmaya başladık" ifadelerini kullanan Bakan Işıkhan "Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum." dedi.

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EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Hem bütçe gelirlerini artırmaya hem de bütçe dışı kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızın semeresini gördükçe kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız. Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı bekliyoruz." ifadelerine yer vermişti.

Yüzde 25'lik zam gelişmesinin ardından emekli aylıklarına iyileştirme konusunda çalışmalar sürüyor. Emekliye ek zam konusunda detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

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