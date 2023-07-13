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EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emekliye seyyanen zam var mı? SSK, BAĞ-KUR emekli zammı ne kadar, kaç TL? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

13.07.2023 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli zammı ile memur maaşı zam oranlarını da içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'na geldi. Yasa teklifinin görüşmelerine başlandı. Yasanın Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Emekliye seyyanen zam için Erdoğan ile istişare yapılacağı öğrenildi. Peki, emekliye seyyanen zam var mı? SSK, BAĞ-KUR emekli zammı ne kadar, kaç TL? İşte emekli zammı ile ilgili detaylar...

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emekliye seyyanen zam var mı? SSK, BAĞ-KUR emekli zammı ne kadar, kaç TL? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

Emekli zammı ile memur maaşlarına yapılacak zammı da içeren torba kanun teklifinin ilk 7 maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılacak. En düşük memur maaşı ise 22 bin 17 TL oluyor. Tüm emekliler için zam oranı refah payı ile birlikte açıklanan oranda yani yüzde 25’te kaldı. "Emekliye seyyanen zam gelir mi?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seyyanen zam açıklaması sonrası flaş bir gelişme yaşandı. NATO zirvesi dönüşü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile emekliye seyyanen zam için istişare yapılacağı öğrenildi.

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EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL?

Emekli zammı ile memur maaş zamlarını da içeren torba kanun teklifinin ilk 7 maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Emekli maaşlarına da yüzde 25 zam yapılacak. Kabul edilen teklifle en düşük memur aylığı ise 22 bin 17 TL'ye çıkarılıyor.

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EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VAR MI?

Emekliye seyyanen zam olup olmayacağı merak konusu olurken konuya dair ilk açıklama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmişti.

Bahçeli memura yapılan seyyanen zam oranında yani 8077 TL'lik artışın yüzde 25 zammın yanında emekli aylıklarına eklenmesini talep etti.

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler ise konuya dair yaptığı açıklamada “Önümüzdeki dönemde ekonomik imkanları artırma noktasında çabamız devam edecektir” ifadelerini kullandı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplam 31 maddeyi inşallah Meclis’imizin genel kurul gündemine almak üzere, muhalefette de uzlaşı takvimi içerisinde tamamlayıp Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz”

Öte yandan emeklilere seyyanen zam için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile istişare yapılacağı öğrenildi

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Emekliye seyyanen zam için Erdoğan ile istişare yapılacakEmekliye seyyanen zam için Erdoğan ile istişare yapılacak
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