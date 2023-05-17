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EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA | SGK, Bağ-Kur, memur emeklisi… Temmuz’da 3 kademeli zam formülü: En düşük aylık 14.671 TL olacak…

17.05.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: En düşük emekli maaşı 7.500 liraya yükseltilmişti. En düşük emekli maaşının artırılması ile oluşan beklenti ‘Temmuzda 7500 lira alan emekliye zam var mı?’ sorusunu gündeme getirirken zam formülleri de tek tek ortaya çıkmaya başladı. 7.500 liranın üzerinde aylık alan emeklilere enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte kademeli bir artış yapılması planlanıyor. Böylece emekliye zam oranı Temmuz 2023 için yüzde 40 seviyelerine dayanacak. İşte haberin detayları…

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA | SGK, Bağ-Kur, memur emeklisi… Temmuz’da 3 kademeli zam formülü: En düşük aylık 14.671 TL olacak…

Emekli maaşı zammı son dakika… Türkiye’nin seçimlerden sonraki en önemli mesaisi ekonomi kısmında yaşanacak. Asgari ücret, memur zammı ve emekli zammı için geri sayım başladı. Temmuz ayında belli olacak 6 aylık enflasyon farkı ile yeni maaşlarını merak eden emekliler için kademeli bir artış da söz konusu olacak.

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Geçtiğimiz aylarda 5.500 TL olan en düşük emekli maaşı 7.500 liraya yükseltilmişti. Milyonlarca emeklinin maaşı Temmuz ayında oluşacak 6 aylık enflasyon oranında artacak. Ayrıca emeklilere refah payı da verilecek. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 15.22 çıkarken 6 aylık enflasyonun yüzde 20'nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Ancak en düşük emekli maaşının üzerinde aylık alanlar için seyyanen artış yapılması gündemde. Maaş durumlarına göre küç kademeli bir artış yapılması söz konusu.

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ÜÇ KADEMELİ ARTIŞ

Seçimlerin ikinci turundan sonra Meclis'e getirilmesi planlanan yasal düzenleme seyyanen zam oranları belirlenecek. 7.500 TL ile 10.000 TL arasındaki maaşlar 1. kademe, 10.000-15.000 TL arasındaki maaşlar 2. kademe, 15.000 TL'nin üzerindeki emekli maaşları ise 3. kademe olarak değerlendirilecek ve buna göre seyyanen artış gerçekleştirilecek.

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ZAM ORANI YÜZDE 45'E VARACAK

Kademeli artışta oranların ne olacağı merak edilirken masadaki formüller netleşmeye başladı. Bu kapsamda 7.500 ila 10 bin lira arasında maaş alanlara yüzde 40, 10-15 bin TL arasında aylığı olanlara yüzde 35, 15-20 bin lira arasında maaş alanlara yüzde 30 oranında zam yapılması bekleniyor.

Memur emekli zammı içinse bu oranın yüzde enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 45 seviyesine ulaşması bekleniyor. Böylece 7.901 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı yüzde 45 zam sonucunda 14.671 liraya yükselecek.

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EN DÜŞÜK SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI (Ocak 2023 – 4 AYLIK KESİNLEŞEN YÜZDE 15,21)

SGK (2000 öncesi) – 6.093 TL – 7.016 TL
SGK (2000 sonrası) 3.778 TL – 4.352 TL
Bağ-Kur (Esnaf) – 5.456 TL – 6.285 TL
Bağ-Kur (Tarım) – 4.336 TL – 4.995 TL

Not: Temmuz ayında 7.500 TL'nin altında kalan maaşlar en düşük emekli aylığı olan bu rakama tamamlanacak.

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EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – 4 AYLIK KESİNLEŞEN YÜZDE 13,08)

Memur – 11.848 TL – 13.398 TL
Memur Emeklisi – 7.901 TL – 8.934 TL
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (Ocak 2023 – 4 AYLIK YÜZDE 13,08)
Müsteşar 1/1 28.729 TL – 32.487 TL
Genel müdür 1/1 25.427 TL – 28.753 TL
Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 9.978 TL – 11.283 TL
Memur (Üniversite mezunu) 1/4 7.812 TL – 8.834 TL
Öğretmen 1/4 11.833 TL – 13.381 TL
Kaymakam 1.sınıf 1/4 16.753 TL – 18.944 TL
Başkomiser 1/4 11.833 TL – 13.881
Polis memuru 1/4 11.833 TL – 13.881
Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 11.833 TL - 13.881
Mühendis 1/4 11.848 TL – 13.398
Teknisyen (Lise) 1/4 8.506 TL – 9.619 TL
Pratisyen Hekim 1/4 17.488 TL – 19.775 TL
Profesör 1/4 20.542 TL – 23.229 TL
İmam Hatip 11.833 TL – 13.381 TL
Avukat 1/4 11.833 TL – 13.381 TL


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emekli zammı

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