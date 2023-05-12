MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Polis, öğretmen, hemşire… Memur yüzde 85 zammı cebine koydu! Emekli zammı için o formül gündeme geldi: ‘Ücret dengesi’ çağrısı

Son dakika memur zammı haberleri… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün HAK-İŞ Genel Kurulu’nda en düşük memur maaşı için 22 bin lira seviyelerine yükseltilmesi yönünde talimat verildiğini açıkladı. “En düşük emekli maaşının üzerinde ücret alan emeklilerin durumunu iyileştirecek çalışma yapıyoruz” diyen Erdoğan, “Yeni Meclisin açılmasıyla vatandaşlarımızı sevindireceğiz” ifadelerini kullandı. Böylece en düşük memur maaşı 11.848 TL üzerinden yüzde 85’ten fazla zamlanacak.

Konuya ilişkin TRT Haber'de gündemi değerlendiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Sözleşmelilerin kadroya geçme konusu var önemliydi. 31 Mart seçimlerinden sonra sahada yaşadığımız durum, işçi sendikalarının karşılaştığı gerçeklik, CHP’li belediyelerin olduğu yerlerde iş emekçi kıyımına girmiş olması bizim sesimizi yükseltmemize neden oldu. 460 bin sözleşmelinin kadroya geçmesine vesile olduk. Kamudaki memur sözleşmeliler kadroya geçmiş oldu” dedi.

3600 EK GÖSTERGE ARTIŞI

“Yine en önemli başlıklardan bir tanesi ek gösterge konusuydu. Memurların ek gösterge düzenlenmeli talebimiz her toplu sözleşmede gerginlik oluşturur bir türlü fırsat verilmezdi. Cumhurbaşkanının 4 meslek grubundan kurduğu cümle bu anlamda 5 milyon 300 bin kamu görevlisini kapsamasını sağladı” ifadelerini kullanan Yalçın, “Orada bazı eksiklikler kaldığı için gündemi yürütüyorduk. 1’inci dereceye kadar tüm kamu görevlilerini kapsayan düzenlemenin eksik kalması. Bu konuda da yine Cumhurbaşkanımızın hem Memur Sen genel kurulunda hem HAK İŞ’in genel kurulunda 1.’inci dereceye yükselen kamu görevlilerine ek gösterge vereceğiz kıymetliydi. Bunların tamamına teşekkür etmek ve hakkı teslim etmek gerekiyor” açıklamasında bulundu.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı için görüşmeler 1 Ağustosta başlayacak. Yüzde 6 seviyesinden yüzde 10’a yükseltilmesi söz konusu olan toplu sözleşme için Ali Yalçın, “Emek mücadelemiz devam edecektir. Dolayısıyla şimdi de çalışmalarımızı yapıyoruz önümüzdeki ağustos ayında toplu sözleşmeler var. Talep kısımlarını örmeye çalışıyoruz. Masada görüştüğümüz, çözdüğümüz bir kısımlar vardı. Yeni talepler var. Bunların tamamını olgunlaştırmaya çalışıyoruz. Bu süreçte toplu sözleşmeye gitmeden önce gündeme getirdiğimiz birkaç husus vardı. Bu da memurların alım gücü konusu bizim gündemde tuttuğumuz bir konuydu” diye konuştu.

ÜCRET DENGESİNİN KORUNMASI TALEBİ

Ali Yalçın en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi konusundaki karara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederken kamudaki ücret dengesine dikkat çekerek şunları dile getirdi:

“Bu düzenleme yapılırken, kamuda ücret dengesini sağlamak, unvan ve sorumlulukları dikkate alarak maaş skalasını ayarlama konusunda ince ayarlama yapmak gerekiyor. Öğretmen maaşının 13 bin 16 lira olduğu, mühendisin 17 bin lira aldığı şube müdürünün 18-19 bin aldığı bir yerde ücret adaletinden bahsetmek mümkün değil. Bir nitelikli mutfak çalışmasına ihtiyaç var. İşte biz bunun için varız, kamuda gelir adaletini sağlamak konusunda bir kendimizi görevli sayıyoruz.”

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük memur maaşını açıkladı ancak memur emeklisi için net bir rakam vermeyerek, ‘emeklilere de yansıyacak’ dedi. Yalçın, Erdoğan’ın bu ifadesinin çok önemli olduğunun altını çizerek, “Bu müjdeden ortaya konulan bu iradeden sonra yapılması gereken şey Kamu işveren kısmı ile bir araya gelerek ayarlama yapmak. Cumhurbaşkanımızın emekliye de yansıyacak ifadesi çok önemli. Ücret adaletini sağlarken taban aylık üzerinden düzenleme yapılırsa hem emekliler hem çalışanlar boyutu ile rahat edilmiş olur” şeklinde yorumda bulundu.



