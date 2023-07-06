EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Zamlı emekli maaşı açıklandı mı, ne zaman açıklanır? SSK ve BAĞ KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Emekli zammı ve taban aylığı 7500 TL altında olan vatandaşlara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. TÜİK tarafından yayımlanan enlasyon rakamlarının ardından 6 aylık enflasyon farkı ile birlikte emeklilerin enflasyon farkı zam oranı da ortaya çıktı. SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı zammı arama motorlarında araştırılıyor. İşte emekli zammı ile ilgili detaylar...

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emekli maaşı zammı için geri sayım başladı. TÜİK enflasyon verilerini Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,21, aylık %3,92 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti.

Emekli maaşları bu hafta çözüme kavuşturulacak konular arasında yer alıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli zammı ile ilgili konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı:

“Emekli maaşlarındaki artışın asgari ücretteki zamla orantılı olacağını düşünüyorum. Asgari ücrete yüzde 35’e yakın oranda zam yapıldı. Emekli maaşlarına da yüzde 35 oranında zam olacağına ilişkin beklenti içerisindeyiz.Enflasyon farkı ve seyyanen zam ile birlikte memurlara beklentilerin üzerinde bir zam gerçekleşti. Biz emeklilere aynı oranda zam olacağını beklemiyoruz."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL Mİ OLACAK?

Geçtiğimiz aylarda en düşük emekli maaşı 7500 TL yapılmıştı. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"En düşük emekli maaşının 10 bin TL olarak belirleneceği ve diğer emekli maaşları için bunun biraz daha üzerinde artış olacağı kanaatindeyiz. Yüksek prim ödeyenlerin kayıplarını ortadan kaldırmak için diğer çalışanlara daha yüksek zam yapılacaktır."

Öte yandan şu an için 7.500 lira olan en düşük emekli maaşının Temmuz ayında yapılacak zam oranın ardından 10 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor.

