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EMEKLİ ZAMMI 2023: Temmuz ayı SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanır? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

06.07.2023 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli zammı 2023 yılında da merak ediliyor. TÜİK tarafından yayımlanan enflasyon rakamlarının ardından 6 aylık enflasyon farkı ile birlikte emeklilerin enflasyon farkı zam oranı da ortaya çıktı. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren temmuz ayı emekli zammına dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni bir açıklama geldi. Peki, Temmuz ayı SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ ZAMMI 2023: Temmuz ayı SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanır? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Emekli zammı son dakika gelişmeleriyle beraber yakından takip ediliyor. Emekli zammı ve taban aylığı 7500 TL altında olan vatandaşlara zam yapılıp yapılmayacağı merak edildi. Memurların yüzde 17,55’lik toplu sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacak. En düşük memur maaşı yüzde 85, öğretmen maaşı yüzde 71 zamlanacak. İşte temmuz ayı emekli zammına dair son durum...

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Emeklilerimizin beklentilerini de göz ardı etmiyoruz. Ne söz vermişsek hepsini tek tek yerine getirdik, getiriyoruz. EYT meselesini çözüme kavuşturduk. Geçtiğimiz aylarda en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükseltmek üzere hassasiyetimiz ortaya koyduk. Dün enflasyon oranı netleşince emeklilerimizin alacağı yeni maaşlar da belli oldu. Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmalarına başladı."

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EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emekli maaşı zammı için geri sayım başladı. TÜİK enflasyon verilerini Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,21, aylık %3,92 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti.

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Emekli maaşları bu hafta çözüme kavuşturulacak konular arasında yer alıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli zammı ile ilgili konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı:

“Emekli maaşlarındaki artışın asgari ücretteki zamla orantılı olacağını düşünüyorum. Asgari ücrete yüzde 35’e yakın oranda zam yapıldı. Emekli maaşlarına da yüzde 35 oranında zam olacağına ilişkin beklenti içerisindeyiz.Enflasyon farkı ve seyyanen zam ile birlikte memurlara beklentilerin üzerinde bir zam gerçekleşti. Biz emeklilere aynı oranda zam olacağını beklemiyoruz."

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