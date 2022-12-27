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Emekli zammı açıklandı mı? 2023 SSK/BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret 8.500 TL oldu!

27.12.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammının açıklanmasının ardında emekli maaşı zammı merakı daha da arttı. 5 bin 500 TL olarak verilen asgari ücretin yüzde 54,66 oranındaki zamla 8 bin 500 TL olmasının ardından, aynı zammın emekli maaşlarına da yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki emekli zammı açıklandı mı? 2023 SSK/BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Emekli zammı açıklandı mı? 2023 SSK/BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret 8.500 TL oldu!

Emekli zammı, yılın sonlarına doğru en çok araştırılan konuların başında yer aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yeni yılda alacakları maaş zammının ne kadar olacağını ve ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Gözler 3 Aralık 2023 tarihine çevrildi. Peki emekli zammı açıklandı mı? 2023 SSK/BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaş zammı için gözler, 3 Ocak 2022'de açıklanması beklenen TÜİK Aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Bununla birlikte 2022'nin son 6 ayındaki enflasyon farkı belli olacak.

Emekli zammı açıklandı mı? 2023 SSK/BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret 8.500 TL oldu!

Ocak 2022'de en düşük emekli maaşı 1.500 TL'den 2.500 TL'ye çıkarıldı. Bu maaş Temmuz 2022'de ise 3.500 TL oldu.

Emekli zammı açıklandı mı? 2023 SSK/BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret 8.500 TL oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşı için şu açıklamalarda bulunmuştu: ''Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız. EYT'yi de yakında tamamlıyoruz. Amacımız yılbaşından önce gündemden çıkarmak.''

Emekli zammı açıklandı mı? 2023 SSK/BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret 8.500 TL oldu!

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 5 aylık enflasyon farklı 14,04 olarak hesaplandı.

Emekli zammı açıklandı mı? 2023 SSK/BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret 8.500 TL oldu!

Emekliye yüzde 30 oranında zam yapılırsa, şu anda 3.500 TL olan en düşük emekli maaşı 4.550 TL'ye yükselir. Bu oran yüzde 40 olursa maaş 4.900 TL olur.


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