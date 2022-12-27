Emekli zammı açıklandı mı? 2023 SSK/BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret 8.500 TL oldu!

Emekli zammı, yılın sonlarına doğru en çok araştırılan konuların başında yer aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yeni yılda alacakları maaş zammının ne kadar olacağını ve ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Gözler 3 Aralık 2023 tarihine çevrildi. Peki emekli zammı açıklandı mı? 2023 SSK/BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaş zammı için gözler, 3 Ocak 2022'de açıklanması beklenen TÜİK Aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Bununla birlikte 2022'nin son 6 ayındaki enflasyon farkı belli olacak.

Ocak 2022'de en düşük emekli maaşı 1.500 TL'den 2.500 TL'ye çıkarıldı. Bu maaş Temmuz 2022'de ise 3.500 TL oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşı için şu açıklamalarda bulunmuştu: ''Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız. EYT'yi de yakında tamamlıyoruz. Amacımız yılbaşından önce gündemden çıkarmak.''

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 5 aylık enflasyon farklı 14,04 olarak hesaplandı.

Emekliye yüzde 30 oranında zam yapılırsa, şu anda 3.500 TL olan en düşük emekli maaşı 4.550 TL'ye yükselir. Bu oran yüzde 40 olursa maaş 4.900 TL olur.



