EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2023 ROBOTU: Temmuz zammı ile SGK, BAĞKUR emekli maaşı ne kadar, kaç TL? Emekli zammı ne zaman yatacak?

Emekli zammı 2023 tablosu günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Beklenen zam oranı geçtiğimiz hafta belli oldu. TÜİK tarafından yüzde 19,77 olarak açıklanan emekli Temmuz zammı refah payı ile birlikte yüzde 25 olarak güncellendi. Peki, Temmuz zammı ile SGK, BAĞKUR emekli maaşı ne kadar, kaç TL? Emekli zammı ne zaman yatacak? İşte emekli zammı hesaplama robotu ile ilgili bilgiler...
Emekli memurların aylıkları için 5 Temmuz’da yüzde 15.77 olarak belirlenen zam oranı da Komisyondaki önergeyle yüzde 25’e çıkartıldı.
Böylece, geçen yıl aralık ayında 6.077 TL, bu yılın ocak ayında 7.901 TL olan en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL’ye çıkacak.
|(TL)
|2023 Ocak Kök Aylık
|Ocak - Haziran Aylık)
|Temmuz 2023 zammı
|Temmuz - Aralık Ödenecek aylık
|SSK (2008 Öncesi)
|6.093
|7.500
|7.616
|7.616
|SSK (2008 Sonrası)
|2.199
|7.500
|2.749
|7.500
|SSK Tarım (2008 Sonrası)
|1.650
|7.500
|2.063
|7.500
|BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası)
|2.343
|7.500
|2.929
|7.500
|BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası)
|1.852
|7.500
|2.315
|7.500
|(TL)
|2023 Ocak
|2023 Temmuz
|Müsteşar (1/1)
|28.729
|35.911
|Genel müdür (1/1)
|25.427
|31.784
|Şube müdürü (Lisans - 1/4)
|9.978
|12.473
|Memur (Lisans - 4/1)
|7.812
|9.765
|Öğretmen (1/4)
|11.833
|14.791
|Kaymakam 1. sınıf (1/4)
|16.753
|20.941
|Başkomiser (1/4)
|11.833
|14.791
|Polis memuru (1/4)
|11.833
|14.791
|Hemşire (Lisans - 1/4)
|11.833
|14.791
|Mühendis (1/4)
|11.848
|14.809
|Teknisyen (Lise -1/4)
|8.506
|10.633
|Pratisyen hekim (1/4)
|17.488
|21.860
|Profesör (1/4)
|20.542
|25.678
|İmam-hatip
|11.833
|14.791
|Avukat (1/4)
|11.833
|14.791
|En düşük memur emekli aylığı
|7.901
|9.876
|Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
SSK'dan maaş alan emeklilerin maaş ödemeleri her ayın 17-26'sı arasında hesaplara yatırılıyor.
Bağkur'dan maaş alan emeklilerin ödemeleri 25-28'i arasında hesaplara yatırılıyor.
4A Emekli Maaşı Hesaplama Robotu
T.C Kimlik numaranızı,
SSK Sicil Numaranızı,
Baba adı,
Nüfus il,
Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.
'Sorgula' butonuna basın
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
TC Kimlik numaranızı,
Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
Doğum tarihi,
Cinsiyet,
4A çalışma süresi
Başlangıç ve bitiş tarihi,
Hizmet türünü seçin.
Altta bulunan hesapla butonuna basın.
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
Memur maaşı ve emekli aylıklarını artıran düzenlemeyi içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde.
TBMM Genel Kurulu, bu kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.
Teklife göre, tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 TL) ilave ödeme yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak. Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak. Yeni düzenlemeden emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.