EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2023 ROBOTU: Temmuz zammı ile SGK, BAĞKUR emekli maaşı ne kadar, kaç TL? Emekli zammı ne zaman yatacak?

Emekli zammı 2023 tablosu günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Beklenen zam oranı geçtiğimiz hafta belli oldu. TÜİK tarafından yüzde 19,77 olarak açıklanan emekli Temmuz zammı refah payı ile birlikte yüzde 25 olarak güncellendi. Peki, Temmuz zammı ile SGK, BAĞKUR emekli maaşı ne kadar, kaç TL? Emekli zammı ne zaman yatacak? İşte emekli zammı hesaplama robotu ile ilgili bilgiler...

TEMMUZ ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Emekli memurların aylıkları için 5 Temmuz’da yüzde 15.77 olarak belirlenen zam oranı da Komisyondaki önergeyle yüzde 25’e çıkartıldı.

Böylece, geçen yıl aralık ayında 6.077 TL, bu yılın ocak ayında 7.901 TL olan en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL’ye çıkacak.

(TL) 2023 Ocak Kök Aylık Ocak - Haziran Aylık) Temmuz 2023 zammı Temmuz - Aralık Ödenecek aylık SSK (2008 Öncesi) 6.093 7.500 7.616 7.616 SSK (2008 Sonrası) 2.199 7.500 2.749 7.500 SSK Tarım (2008 Sonrası) 1.650 7.500 2.063 7.500 BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.343 7.500 2.929 7.500 BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 1.852 7.500 2.315 7.500

EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR ZAMLANACAK?

(TL) 2023 Ocak 2023 Temmuz Müsteşar (1/1) 28.729 35.911 Genel müdür (1/1) 25.427 31.784 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 9.978 12.473 Memur (Lisans - 4/1) 7.812 9.765 Öğretmen (1/4) 11.833 14.791 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 16.753 20.941 Başkomiser (1/4) 11.833 14.791 Polis memuru (1/4) 11.833 14.791 Hemşire (Lisans - 1/4) 11.833 14.791 Mühendis (1/4) 11.848 14.809 Teknisyen (Lise -1/4) 8.506 10.633 Pratisyen hekim (1/4) 17.488 21.860 Profesör (1/4) 20.542 25.678 İmam-hatip 11.833 14.791 Avukat (1/4) 11.833 14.791 En düşük memur emekli aylığı 7.901 9.876 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK, HANGİ TARİHTE?

SSK'dan maaş alan emeklilerin maaş ödemeleri her ayın 17-26'sı arasında hesaplara yatırılıyor.

Bağkur'dan maaş alan emeklilerin ödemeleri 25-28'i arasında hesaplara yatırılıyor.

4A EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU 2023

4A Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

T.C Kimlik numaranızı,

SSK Sicil Numaranızı,

Baba adı,

Nüfus il,

Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.

'Sorgula' butonuna basın

Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

4B EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU 2023

TC Kimlik numaranızı,

Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.

Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

4C EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

Doğum tarihi,

Cinsiyet,

4A çalışma süresi

Başlangıç ve bitiş tarihi,

Hizmet türünü seçin.

Altta bulunan hesapla butonuna basın.

Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI GENEL KURUL'DA!

Memur maaşı ve emekli aylıklarını artıran düzenlemeyi içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde.

TBMM Genel Kurulu, bu kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

Teklife göre, tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 TL) ilave ödeme yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak. Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak. Yeni düzenlemeden emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.

