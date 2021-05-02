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Emekli zammı ne kadar oldu? İşte 2021 emekli ikramiyesi zam miktarı...

02.05.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 milyon emekli ve vefat eden sigortalılar hak sahiplerine bu sene ödenecek olan emekli ikramiyeleri zamlı olacak. Yapılacak zam miktarının açıklanmasının ardından söz konusu düzenleme yasaya da eklendi. Emekliler zam miktarını merak ediyor. Peki 2021 emekli zammı ne kadar oldu?

İşte 2021 emekli ikramiyesi zam miktarı...

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yaklaşık 13 milyon emekli bu sene ödenecek emekli ikramiyelerini beklemeye koyuldu.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Enflasyon farkı yansıtılan emekli ikramiyesinin ödemesi 1.100 TL olarak yapılacak. Böylece emekliler iki bayramda toplamda 2.200 TL ikramiye almış olacaklar.

DÜZENLEME, YASA MADDESİNE EKLENDİ

DÜZENLEME, YASA MADDESİNE EKLENDİ
7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14. Maddesine eklenen bir düzenleme ile beraber emekli ikramiyeleri 1.100 TL olarak kesinleştirilmiş oldu.
Bundan sonra herhangi bir değişiklik olmaması durumunda yeni düzenlemeye göre emekliler her sene iki ikramiye yani toplamda 2.200 TL almış olacaklar.

EMEKLİ İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİYOR?

EMEKLİ İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİYOR?
Emekli ikramiyesi, SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara yani emekli maaşı alanlara ödenecek.
Ayrıca SGK'dan aylık alan güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerden vefat etmiş olanların hak sahiplerine Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerinde ikramiyesi ödenecek.
Emekli ikramiyesi için herhangi bir başvuru gerekmiyor. Bu ödemeler maaş alınan hesaplara otomatik olarak yatırılacak. Emekliler 1.100 TL, Ölüm aylığı alanlar (% 75): 825 TL, Ölüm aylığı alanlar (% 50): 550 TL, Ölüm aylığı alanlar (% 25): 275 TL miktarında ödeme alabilecek.
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı emekli maaşı
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