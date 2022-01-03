Emekli zammı saat kaçta belli olacak? Memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak?

2021'in ikinci 6 aylık dönemini netleştirecek ve emekli, memur, işçi maaş zamlarını etkileyecek olan aralık ayı enflasyonunun TÜİK tarafından açıklanmasına sayılı saatler kaldı. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranının son dakika açıklamasıyla duyurulması bekleniyor. Peki emekli zammı saat kaçta belli olacak?

EMEKLİ ZAMMI SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

SGK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarına gelecek zam henüz netleşmedi. SGK ve BAĞKUR emekli maaşlarına yapılacak zam, 6 aylık enflasyon oranının belli olması ile netleşecek. Aralık ayı enflasyonu açıklandığında 6 aylık enflasyon oranı da ortaya çıkacak. Aralık ayı enflasyonunun bugün (3 Ocak 2022) TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanması bekleniyor. Böylelikle yılın ilk yarısında memur ve emeklilerin maaş ve aylıklarına yapılacak zam oranı şekillenecek.

5 aylık enflasyon rakamları incelendiğinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10.48 oranında zammın kesin olarak yapılacağı görülüyor. Aynı zamanda gözler, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olacak.

BAKAN NEBATİ'DEN EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati emekli maaş zammına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: "Asgari ücrete yüzde 50 zam yapmışsınız, kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış. Şimdi sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım. Zam oranında sayın Cumhurbaşkanı gerekeni açıklar. Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak. Yapılacak düzenleme, bütçede disiplinsizliğe yol açmayacak. Ona göre hesap kitap yapılacak. Maliye politikalarında ve bütçede asla disiplinsizliğe yol açmayacağız. Gelirlerimiz artarken bunu bir yerlerde istifliyim anlayışına sahip değiliz"

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankas tarafından yapılan açıklamada "Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,31 iken, bu anket döneminde yüzde 23,85 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,61 iken, bu anket döneminde yüzde 21,39 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,76 ve yüzde 14,41 olarak gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?