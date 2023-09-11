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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2023: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Bakan Mehmet Şimşek'ten son dakika açıklaması

11.09.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli zammı ile ilgili son dakika açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Bakan Şimşek yaptığı açıklamada "En düşük emekli maaşı için Cumhurbaşkanımız bize talimatı verdi. Konu hakkında çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte Bakan Şimşek'in emekli zammı açıklaması...

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2023: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Bakan Mehmet Şimşek'ten son dakika açıklaması

Emekli zammı ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. ""En düşük emekli maaşı için Cumhurbaşkanımız bize talimatı verdi. " ifadesini kullanan Bakan Şimşek, konu hakkında çalıştıklarını vurguladı. Emekli zammı hakkında detaylar haberimizde...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli zammı ile ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Memurlarla müzakereler yapıldı, toplu sözleşme karara bağlandı. İşçilerimizle yılın başında bağlanmıştı. Emeklilerin en düşük maaşlarının iyileştirilmesine yönelik cumhurbaşkanımızın talimatı oldu. Önemli olan toplumun bütün kesimlerini enflasyona karşı korumamız. Emeklilerimiz, çalışanlarımız bizim için çok önemli. Ama ülkenin imkanları çerçevesinde hareket etmemiz lazım."

TÜRK LİRASI (338)

EMEKLİYE EK ZAM NE ZAMAN YAPILACAK?

Emeklilere ek zam ile ilgili çalışmaların Ekim ayında TBMM'nin tatilinin bitmesinin ardından başlaması bekleniyor.

TBMM'deki çalışmalar başlayınca haberimizde yer vereceğiz.

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emekli zammı

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