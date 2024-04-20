FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Merkez Bankası açıkladı, yüzde 25,46’lık hesap! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Cevdet Yılmaz, ‘Hazırlıklar var’ diyerek detayları anlattı

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Merkez Bankası açıkladı, yüzde 25,46’lık hesap! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Cevdet Yılmaz, ‘Hazırlıklar var’ diyerek detayları anlattı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
20.04.2024 07:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: En düşük emekli maaşı 10 bin TL olmuş, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 49,25 olarak belirlenmişti. 6 aylık enflasyon rakamı ile emekli maaşları Temmuz ayında bir kez daha artacak. Yüzde 15,05’lik zammı garantileyen milyonlar için zamda ipucu Merkez Bankası’ndan dün geldi. Emekli maaşı hesaplama tablosu da böylece değişti. İşte kök maaş ve taban maaş düzenlemeleri ile emekli zammı haberinin detayları…

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Merkez Bankası açıkladı, yüzde 25,46’lık hesap! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Cevdet Yılmaz, ‘Hazırlıklar var’ diyerek detayları anlattı

Son dakika haberi… Emekli maaşı zammı Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında bir kez daha artacak. Bu kapsamda 3 aylık enflasyon verisi netleşirken gözler Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrilmişti. Emekli zammı için kritik ipucu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan geldi. Öte yandan en düşük emekli maaşında artış bekleyenler için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Temmuz 2024’de Kim ne kadar emekli maaşı alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MYNET FİNANS

epth

EMEKLİYE TEMMUZ’DAN ÖNCE ZAM YOK AMA…

Emekliye seyyanen zam beklenirken dün akşam katıldığı bir televizyon programında atılacak yeni adımları anlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Emeklilerle ilgili nasıl bir düzenleme ve çalışma yapılabilir?" sorusuna yanıt verdi.

Yılmaz, "Emeklilerimize 6 ay için bir artış yapılmıştı biliyorsunuz. Bu yüzde 50'ye varan artış 6 ay için geçerli, 6 aylık süre için yapılmıştı. 6 ay sonrası memurlarda olduğu gibi emeklilerimiz için de bu değerlendirmeler yapılacaktır elbette. Dolayısıyla orada gerekli ayarlamalar mutlaka ele alınacak, yapılacaktır. Bir taraftan da Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı, gündelik hayata dokunan birtakım çalışmalar, hazırlıklar var. Onlar da tamamlandığında Çalışma Bakanlığımız bunları toplumla paylaşacaktır.”

iStock-872965830

KAMUDAN TASARRUF EDİLİP EMEKLİYE SOSYAL DESTEK VERİLECEK

Yılmaz’ın ‘gündelik hayata dokunan birtakım çalışmalar’ diye bahsettiği düzenlemelerin detayları da belli oldu. Bu kapsamda emeklilerin bütçelerinde önemli yer tutan kira, enerji gibi gider kalemleri desteklenecek. Yapılan çalışmaya göre, desteklerden en düşük emekli maaşı alan ve ikinci bir geliri olmayan emekliler yararlanacak. Bu destekler emeklilerin yaşadıkları yer ve öncelikli ihtiyaçlarına göre farklılık gösterecek. Emeklilere verilecek destekler, kira, doğal gaz, elektrik, su, gıda şeklinde olabilecek. İlgili bakanlıklar ise maliyet analizi çalışmalarına başlamış durumda. Kamuda uygulanacak sıkı tasarruf tedbirleri ile harcamaların kontrol altına alınmasından sonra, tasarruf edilecek miktarın doğrudan sosyal yardımlara aktarılacağı da belirtiliyor. Düzenlemelerin 15-20 gün içerisinde duyurulması bekleniyor.

iStock-501063116

EMEKLİ ZAMMINDA KRİTİK İPUCU

Milyonlar emekli maaşı hesaplaması yapmak için ipuçları ararken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. Buna göre enflasyonda iyileşme tahminlere yansıdı. Buna göre, geçen ay yüzde 3,42 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,25'e indi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 44,19'dan yüzde 44,16'ya geriledi. Mayıs ayı için beklenti yüzde 3 olurken, Haziran ayı enflasyon tahmini de yüzde 2,54 oldu.

iStock-970829402

EMEKLİYE YÜZDE 15,05’LİK ZAM CEPTE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53 ve mart ayı için 3,16 enflasyon açıklamıştı. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 15,05’lik zammı şimdiden hak etmiş oldu.

6 AYLIK ENFLASYON RAKAMI ORTAYA ÇIKTI

Nisan ayında yüzde 3,25, Mayıs’ta yüzde 3,00 ve Haziran’da yüzde 2,54’lük enflasyon rakamları da hesaba katıldığında 6 aylık enflasyonun yüzde 25,46 olması bekleniyor. Bu rakam Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı zammı oranını yansıtıyor.

iStock-1331164767

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN O FORMÜLLER KONUŞULUYOR

Ocak 2024’te en düşük emekli maaşı 7500 liradan 10 bin liraya yükseltilmişti. Ancak birçok kişinin aylığını en düşük emekli maaşı üzerinden alması tepkilere yol açarken Temmuz ayı için formüller de şekillenmeye başladı. Özellikle sosyal yardım formülü gündeme geldi. Bir diğer formül ise en düşük maaşın kök maaş ile eşitlenmesi formülü. Bu düzenleme sonrası oransal zammın maaşlara yansıtılması da ihtimaller dahilinde. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam 12.500 ila 15.000 lira arasında şekilleniyor.

iStock-1336321534

BAKAN ŞİMŞEK: 'ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKMA DURUMU YOK'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde emekli maaşı zammı için konuşulan ‘asgari ücret seviyesi’ iddialarına yanıt verdi. Bakan Işıkhan, “Emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkma durumu yok" diyerek ‘17 bin lira’ beklentilerini boşa çıkardı.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cemevleri ile ilgili önemli karar!Cemevleri ile ilgili önemli karar!
Karar oy birliğiyle alındı! İzmir'de suya indirimKarar oy birliğiyle alındı! İzmir'de suya indirim
IMF'den Türkiye açıklaması! Merak edilen soruya yanıt geldiIMF'den Türkiye açıklaması! Merak edilen soruya yanıt geldi
Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
En Çok Okunan Haberler
CHP’li başkan Burcu Köksal harekete geçti! Hepsini tek tek kendi elleriyle mühürledi

CHP’li başkan Burcu Köksal harekete geçti! Hepsini tek tek kendi elleriyle mühürledi

Turizm merkezinde tüfeklerle dehşeti yaşatmışlardı! Bakan Yerlikaya "Asla müsaade etmeyeceğiz" diyerek duyurdu

Turizm merkezinde tüfeklerle dehşeti yaşatmışlardı! Bakan Yerlikaya "Asla müsaade etmeyeceğiz" diyerek duyurdu

IMF'den Türkiye açıklaması! Merak edilen soruya yanıt geldi

IMF'den Türkiye açıklaması! Merak edilen soruya yanıt geldi

Cemevleri ile ilgili önemli karar!

Cemevleri ile ilgili önemli karar!

15 Nisan'dan sonra fiyatlar arttı! 'İkiye katladı'

15 Nisan'dan sonra fiyatlar arttı! 'İkiye katladı'

SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.