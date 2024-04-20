EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Merkez Bankası açıkladı, yüzde 25,46’lık hesap! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Cevdet Yılmaz, ‘Hazırlıklar var’ diyerek detayları anlattı

Son dakika haberi… Emekli maaşı zammı Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında bir kez daha artacak. Bu kapsamda 3 aylık enflasyon verisi netleşirken gözler Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrilmişti. Emekli zammı için kritik ipucu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan geldi. Öte yandan en düşük emekli maaşında artış bekleyenler için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Temmuz 2024’de Kim ne kadar emekli maaşı alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MYNET FİNANS

EMEKLİYE TEMMUZ’DAN ÖNCE ZAM YOK AMA…

Emekliye seyyanen zam beklenirken dün akşam katıldığı bir televizyon programında atılacak yeni adımları anlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Emeklilerle ilgili nasıl bir düzenleme ve çalışma yapılabilir?" sorusuna yanıt verdi.

Yılmaz, "Emeklilerimize 6 ay için bir artış yapılmıştı biliyorsunuz. Bu yüzde 50'ye varan artış 6 ay için geçerli, 6 aylık süre için yapılmıştı. 6 ay sonrası memurlarda olduğu gibi emeklilerimiz için de bu değerlendirmeler yapılacaktır elbette. Dolayısıyla orada gerekli ayarlamalar mutlaka ele alınacak, yapılacaktır. Bir taraftan da Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı, gündelik hayata dokunan birtakım çalışmalar, hazırlıklar var. Onlar da tamamlandığında Çalışma Bakanlığımız bunları toplumla paylaşacaktır.”

KAMUDAN TASARRUF EDİLİP EMEKLİYE SOSYAL DESTEK VERİLECEK

Yılmaz’ın ‘gündelik hayata dokunan birtakım çalışmalar’ diye bahsettiği düzenlemelerin detayları da belli oldu. Bu kapsamda emeklilerin bütçelerinde önemli yer tutan kira, enerji gibi gider kalemleri desteklenecek. Yapılan çalışmaya göre, desteklerden en düşük emekli maaşı alan ve ikinci bir geliri olmayan emekliler yararlanacak. Bu destekler emeklilerin yaşadıkları yer ve öncelikli ihtiyaçlarına göre farklılık gösterecek. Emeklilere verilecek destekler, kira, doğal gaz, elektrik, su, gıda şeklinde olabilecek. İlgili bakanlıklar ise maliyet analizi çalışmalarına başlamış durumda. Kamuda uygulanacak sıkı tasarruf tedbirleri ile harcamaların kontrol altına alınmasından sonra, tasarruf edilecek miktarın doğrudan sosyal yardımlara aktarılacağı da belirtiliyor. Düzenlemelerin 15-20 gün içerisinde duyurulması bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMINDA KRİTİK İPUCU

Milyonlar emekli maaşı hesaplaması yapmak için ipuçları ararken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. Buna göre enflasyonda iyileşme tahminlere yansıdı. Buna göre, geçen ay yüzde 3,42 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,25'e indi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 44,19'dan yüzde 44,16'ya geriledi. Mayıs ayı için beklenti yüzde 3 olurken, Haziran ayı enflasyon tahmini de yüzde 2,54 oldu.

EMEKLİYE YÜZDE 15,05’LİK ZAM CEPTE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53 ve mart ayı için 3,16 enflasyon açıklamıştı. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 15,05’lik zammı şimdiden hak etmiş oldu.

6 AYLIK ENFLASYON RAKAMI ORTAYA ÇIKTI

Nisan ayında yüzde 3,25, Mayıs’ta yüzde 3,00 ve Haziran’da yüzde 2,54’lük enflasyon rakamları da hesaba katıldığında 6 aylık enflasyonun yüzde 25,46 olması bekleniyor. Bu rakam Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı zammı oranını yansıtıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN O FORMÜLLER KONUŞULUYOR

Ocak 2024’te en düşük emekli maaşı 7500 liradan 10 bin liraya yükseltilmişti. Ancak birçok kişinin aylığını en düşük emekli maaşı üzerinden alması tepkilere yol açarken Temmuz ayı için formüller de şekillenmeye başladı. Özellikle sosyal yardım formülü gündeme geldi. Bir diğer formül ise en düşük maaşın kök maaş ile eşitlenmesi formülü. Bu düzenleme sonrası oransal zammın maaşlara yansıtılması da ihtimaller dahilinde. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam 12.500 ila 15.000 lira arasında şekilleniyor.

BAKAN ŞİMŞEK: 'ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKMA DURUMU YOK'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde emekli maaşı zammı için konuşulan ‘asgari ücret seviyesi’ iddialarına yanıt verdi. Bakan Işıkhan, “Emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkma durumu yok" diyerek ‘17 bin lira’ beklentilerini boşa çıkardı.







