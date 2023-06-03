Emekli zammı son dakika: Temmuz öncesi o da artacak! Emekli bayram ikramiyesi 3.000 TL oluyor: 7.500 lira aylık alanlara enflasyon ayarı…

Son dakika emekli zammı haberleri… TBMM’de yeni yasama dönemi dün resmen başladı. Yeni kabinenin ve milletvekilleri ilk mesailerinden birini emekliye zam için yapacak. Gelecek ay açıklanacak Temmuz zammı öncesi ‘Emekli zammı ne kadar olacak?’ sorusu daha da önem kazanırken, şimdi tüm gözler 5 Haziran’da açıklanacak ve 5 aylık zam oranını netleştirecek Mayıs ayı enflasyonuna çevrildi. Temmuz ayının başında ise 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla refah payı hariç SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için maaş zamları belli olacak.

KAMU İŞÇİSİ MAAŞLARI EMEKLİYE ZAMDA REFERANS OLACAK

SGK ve Bağ-Kur emeklileri refah payı hariç doğrudan 6 enflasyon kadar zammı cebine koyacak. Memur emeklisi maaşları ise enflasyon farkı ve yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile artacak. Refah payı ise hem oranları hem de emekli maaşlarının tümünü yukarı çekecek. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi ve ekonomistlerin beklentileri beraber değerlendirildiğinde 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 20-23 bandında olması bekleniyor. Ancak refah payı baz alındığında yılın ilk 6 ayı için kamu işçisine verilen yüzde 45'lik zam oranı maaş zammında masada yer alacak.

Ancak bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda en düşük emekli maaşları 7.500 TL’ye yükseltilmiş ve bu da daha yüksek maaş alanlarla aradaki makasın kapanmasına neden olmuştu. Bu farkın kapanması için emekli Temmuz zammı için kademeli artış formülü uygulanacak. Temmuz döneminde 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek. Burada daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek. Yüksek maaş alanın kaybı olmayacak.

EMEKLİYE KADEMELİ ZAM NASIL OLACAK?

7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak emekli zammı belirlenecek.

7 bin 500-10 bin => Yüzde 45 zam

10 bin-15 bin TL => Yüzde 40 zam

15 bin-20 bin TL => Yüzde 35 zam

20 bin ve üzeri => Yüzde 30 zam

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YENİDEN ARTABİLİR

Sabah’ın haberine göre, burada yukarıdaki tablodaki zamların belirlenmesi durumunda, örneğinde 10 bin TL alan emeklinin maaşı 4 bin TL artacakken, 20 bin TL alan emeklinin maaşı yüzde 30 zamla 6 bin TL artacak. En düşük emekli maaşı olan 7.500 TL'nin de yükseltilmesi masada yer alıyor. Detaylar yeni hükümetin kurulmasından sonra şekillenmeye başlayacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN YÜZDE 50 ZAM GÜNDEMDE

Emekli bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesi 1100 TL'den yüzde 82 artışla 2000 TL'ye yükseldi. Mart ayında emeklilik başvuru yapan ve maaşları bağlanan EYT'liler dahil 15 milyonu aşkın emekliye bu tutar ödendi. Maaş bağlanma işlemleri henüz tamamlanmayan EYT'lilerin hak kaybı olmayacak. Bu tutar işlemlerinin tamamlanmasının ardından hesaplarına yatacak. Emekli bayram ikramiyesinin 2500-3000 TL bandına yükselmesi bekleniyor. Burada bayram ikramiyesinin 3000 TL'ye yükselmesi durumunda yüzde 50 zam yapılmış olacak ki, 2023 yılı içerisindeki zam oranı ise yaklaşık yüzde 173 olacak.

EYT’LİYE AVANS ÖDEMESİ

Öte yandan Mart ayında başlayan EYT başvurularında sayı 1.8 milyon kişiye ulaştı. Bu başvuruların 1 milyondan fazla olanı ise sonuçlandırıldı. Birçok EYT'li maaşları toplu olarak almaya başladılar. Özellikle Mart ayında başvurusunu yapan EYT'liler Nisan maaş farkı, Nisan, Mayıs ve Haziran maaşları ile birlikte hem Ramazan bayramı hem de Kurban bayramı ikramiyelerini toplu olarak alabilecekler. Nisan'da başvuranlar ise Ramazan bayramı ikramiyesini kaçırmış olacak. 3 Mart’ı takip eden 90 gün içinde emeklilik işlemleri tamamlanmayanlara ise avans da dahil yaklaşık 25 bin liraya yakın ödeme yapılması gündemde.

TEMMUZ 2023 ZAM ORANI HESAPLARI

Hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı: Yüzde 20,92

6 aylık SGK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 20,92

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

6 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 18,68

SGK, BAĞ-KUR, MEMUR EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞ TAHMİNİ (Ocak 2023 – 6 aylık zamlı- yüzde 45 ek zamlı)

Memur Emeklisi – 7.901 TL – 8.732 TL – 9.436 TL

SSK (2000 öncesi) – 6.093 TL – 7.368 TL – 8.835 TL

SSK (2000 sonrası) 3.778 TL – 4.568 TL – 5.478 TL

Bağ-Kur (Esnaf) – 5.456 TL – 6.597 TL – 7.911 TL

Bağ-Kur (Tarım) – 4.336 TL – 5.243 TL – 6.287 TL



