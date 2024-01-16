Emekli zammında SON DAKİKA! 3 milyon kişi 5.450 TL sınırına takıldı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun tek formülü açıkladı

Son dakika haberi… Türkiye İstatistik Kurumu’nun Aralık ayı ve yıl sonu enflasyon oranlarını açıklamasıyla memur ve memur emeklilerinin yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ise yüzde 37,57 zam alacağı kesinleşmişti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek refah payı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen düzenleme tamamlandı.
Yüzde 37,57’lik zam oranının yükseltilmesine yönelik düzenleme, Kabine’ye sunulacak. Saat 14.00'te başlayacak Kabine Toplantısı’nın ardından her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Burada yapılan değerlendirmenin ardından düzenleme yasalaşması için Meclis’e gönderilecek.
Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Zamda formül ne? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun rakamı açıkladı. Emekli maaşına oransal zam konusunda dikkat çeken değerlendirmede bulundu. İşte Erdursun’un açıklamalarından dikkat çeken o ifadeler:
“En düşük emekli maaşının belli bir seviyeye çekilmesi söz konusu. Bir de yüzde 37,57’nin devlet memuruna verilen yüzde 49,25’lik orana da tamamlanması söz konusu. Oransal bir artışın emekli aylığına hiçbir yararı olmaz. Yani yüzde 37,57 yapmayalım da yüzde 50 yapalım derlerse hiçbir yararı olmayacak. Bu nedenle beklenti seyyanen bir artış. En düşük emekli maaşını Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük ihtimalle 11 bin lira olarak açıklayacak. Bu rakamı da aylardır söylüyoruz. 11.500 TL ve belki de seçim öncesinde, olma ihtimali çok az ama, 12 bin liraya çıkabilir bu rakam.
Emekli kök maaşa atış yapılacak. 4.500 lira kök maaşı olan birisine 1691 lira fark geliyor. Yüzde 50 zam yapılırsa 6750 lira olacak. Yani 5.450 liraya kadar bir fark yok! Bu rakama kadar aylık alan da yaklaşık 3 milyon emekli var. Bu çok büyük bir oran. En düşük emekli maaşı 11 bin liraya tamamlanır ama diğer kişilere de sadece seyyanen verilmeden oransal bir artış yapılırsa kendi içinde de adaletsiz bir durum olacak.
SSK emeklileri ayın 17’si ile 26’sı, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25’i ile 28’i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Memur emeklileri ise maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Yarın başlayacak SGK emekli maaşı ödeme tarihleri öncesi milyonlar ‘zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek?’ sorusuna yanıt arıyordu. Özgür Erdursun milyonlarca kişinin merak ettiği tarihe ilişkin, “Zamlı emekli maaşı ödemeleri büyük ihtimal bu aya yetişmeyecek. Aradaki fark Şubat ayında ödenecek” dedi.
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.