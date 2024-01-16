Emekli zammında SON DAKİKA! 3 milyon kişi 5.450 TL sınırına takıldı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun tek formülü açıkladı

Son dakika haberi… Türkiye İstatistik Kurumu’nun Aralık ayı ve yıl sonu enflasyon oranlarını açıklamasıyla memur ve memur emeklilerinin yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ise yüzde 37,57 zam alacağı kesinleşmişti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek refah payı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen düzenleme tamamlandı.

MYNET FİNANS

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ KABİNE’YE GELİYOR

Yüzde 37,57’lik zam oranının yükseltilmesine yönelik düzenleme, Kabine’ye sunulacak. Saat 14.00'te başlayacak Kabine Toplantısı’nın ardından her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Burada yapılan değerlendirmenin ardından düzenleme yasalaşması için Meclis’e gönderilecek.

“ERDOĞAN BÜYÜK İHTİMAL 11 BİN LİRA OLARAK AÇIKLAYACAK”

Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Zamda formül ne? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun rakamı açıkladı. Emekli maaşına oransal zam konusunda dikkat çeken değerlendirmede bulundu. İşte Erdursun’un açıklamalarından dikkat çeken o ifadeler:

“En düşük emekli maaşının belli bir seviyeye çekilmesi söz konusu. Bir de yüzde 37,57’nin devlet memuruna verilen yüzde 49,25’lik orana da tamamlanması söz konusu. Oransal bir artışın emekli aylığına hiçbir yararı olmaz. Yani yüzde 37,57 yapmayalım da yüzde 50 yapalım derlerse hiçbir yararı olmayacak. Bu nedenle beklenti seyyanen bir artış. En düşük emekli maaşını Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük ihtimalle 11 bin lira olarak açıklayacak. Bu rakamı da aylardır söylüyoruz. 11.500 TL ve belki de seçim öncesinde, olma ihtimali çok az ama, 12 bin liraya çıkabilir bu rakam.

EMEKLİ KÖK MAAŞI 5.450 LİRANIN ALTINDA OLANLAR DİKKAT!

Emekli kök maaşa atış yapılacak. 4.500 lira kök maaşı olan birisine 1691 lira fark geliyor. Yüzde 50 zam yapılırsa 6750 lira olacak. Yani 5.450 liraya kadar bir fark yok! Bu rakama kadar aylık alan da yaklaşık 3 milyon emekli var. Bu çok büyük bir oran. En düşük emekli maaşı 11 bin liraya tamamlanır ama diğer kişilere de sadece seyyanen verilmeden oransal bir artış yapılırsa kendi içinde de adaletsiz bir durum olacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK emeklileri ayın 17’si ile 26’sı, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25’i ile 28’i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Memur emeklileri ise maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Yarın başlayacak SGK emekli maaşı ödeme tarihleri öncesi milyonlar ‘zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek?’ sorusuna yanıt arıyordu. Özgür Erdursun milyonlarca kişinin merak ettiği tarihe ilişkin, “Zamlı emekli maaşı ödemeleri büyük ihtimal bu aya yetişmeyecek. Aradaki fark Şubat ayında ödenecek” dedi.

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.







